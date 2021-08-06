Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e hırsız şoku!

    Geçtiğimiz günlerde motosikleti çalınan Oğulcan Engin, rahat bir nefes aldı... Engin'in motosikleti Kasımpaşa'da bulundu. Genç işletmeci, hırsızlardan şikayetçi oldu.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Hırsız şoku!
    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay üzerine şoke oldu. Cihangir'de Emily's Garden isimli mekanı olan ve yine aynı semtte oturan Engin, motosikletini kapısının önünde kilitledi. Sabah evinden çıktıktan sonra aracının yerinde olmadığını gören Oğulcan, hemen polisi aradı.

    Görevlilere motosikletinin çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haber ile rahat bir nefes aldı. Engin'in motosikleti Kasımpaşa'da bulundu. Genç işletmeci, hırsızlardan şikayetçi oldu.

    Ezgi Eyüboğlu aşkı hüsranla biten Oğulcan Engin, motosikletinin bulunmasıyla biraz da olsa mutlu oldu.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Utanmasalar kadın muhabiri dövecekler
    Haberler Saklambaç Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e hırsız şoku!