Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e hırsız şoku!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay üzerine şoke oldu. Cihangir'de Emily's Garden isimli mekanı olan ve yine aynı semtte oturan Engin, motosikletini kapısının önünde kilitledi. Sabah evinden çıktıktan sonra aracının yerinde olmadığını gören Oğulcan, hemen polisi aradı.
Görevlilere motosikletinin çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haber ile rahat bir nefes aldı. Engin'in motosikleti Kasımpaşa'da bulundu. Genç işletmeci, hırsızlardan şikayetçi oldu.
Ezgi Eyüboğlu aşkı hüsranla biten Oğulcan Engin, motosikletinin bulunmasıyla biraz da olsa mutlu oldu.
Görevlilere motosikletinin çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haber ile rahat bir nefes aldı. Engin'in motosikleti Kasımpaşa'da bulundu. Genç işletmeci, hırsızlardan şikayetçi oldu.
Ezgi Eyüboğlu aşkı hüsranla biten Oğulcan Engin, motosikletinin bulunmasıyla biraz da olsa mutlu oldu.