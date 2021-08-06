Biricik Suden'in spor hocası Yiğit Kuşbeygi hayatını kaybetti

Formda kalmak için uzun yıllardır spor yapan Biricik Suden, çok üzgün. 58 yaşındaki sosyetik tasarımcı, fit halinin mimarı olan spor hocası Yiğit Kuşbeygi'nin vefat haberini duyurdu.
Kuşbeygi ile bir fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel, "28 yıllık can dostum, kardeşim, spor hayatımın sebebi, kıymetlimi kaybettim. Çok üzgünüm. Sen hep yanımdaymışsın gibi devam edeceğim spora. Yine sana şikayet edeceğim kendimi" diyerek acısını paylaştı.
Kuşbeygi ile bir fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel, "28 yıllık can dostum, kardeşim, spor hayatımın sebebi, kıymetlimi kaybettim. Çok üzgünüm. Sen hep yanımdaymışsın gibi devam edeceğim spora. Yine sana şikayet edeceğim kendimi" diyerek acısını paylaştı.