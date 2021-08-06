Biricik Suden'in spor hocası Yiğit Kuşbeygi hayatını kaybetti

kalmak için uzun yıllardır spor yapançok üzgün.fit halinin mimarı olan spor hocasıvefat haberini duyurdu.Kuşbeygi ile bir fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel,Çok üzgünüm. Sen hep yanımdaymışsın gibi devam edeceğim spora. Yine sana şikayet edeceğim kendimi" diyerek acısını paylaştı.