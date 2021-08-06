İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı İpek, cinayet büroyu podyuma çevirdi

'Baş Belası', atv ekranında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide psikolog olarak cinayet büro ekibine katılan İpek, zorlu iş şartlarına rağmen şıklığından taviz vermiyor.
İpek, pahalı çantaları, topuklu ayakkabıları ve bakımlı görüntüsüyle tüm ekip arkadaşlarına tezat oluşturuyor. Dizide İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun kostümleri kadınların yakın takibinde.
İrem Helvacıoğlu'nun İpek karakterini oynadığı 'Baş Belası', her cuma atv ekranında.
İpek, pahalı çantaları, topuklu ayakkabıları ve bakımlı görüntüsüyle tüm ekip arkadaşlarına tezat oluşturuyor. Dizide İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun kostümleri kadınların yakın takibinde.
İrem Helvacıoğlu'nun İpek karakterini oynadığı 'Baş Belası', her cuma atv ekranında.