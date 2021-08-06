Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı İpek, cinayet büroyu podyuma çevirdi

    ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde psikolog olarak cinayet büro ekibine katılan, İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı İpek, zorlu iş şartlarına rağmen şıklığından taviz vermiyor.

    Cinayet büroyu podyuma çevirdi
    'Baş Belası', atv ekranında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide psikolog olarak cinayet büro ekibine katılan İpek, zorlu iş şartlarına rağmen şıklığından taviz vermiyor.

    İpek, pahalı çantaları, topuklu ayakkabıları ve bakımlı görüntüsüyle tüm ekip arkadaşlarına tezat oluşturuyor. Dizide İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun kostümleri kadınların yakın takibinde.




    İrem Helvacıoğlu'nun İpek karakterini oynadığı 'Baş Belası', her cuma atv ekranında.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Utanmasalar kadın muhabiri dövecekler
    Haberler Saklambaç İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı İpek, cinayet büroyu podyuma çevirdi