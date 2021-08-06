Türkiye yangınlara karşı tek yürek! Ünlü isimler de harekete geçti: Kimi afet bölgesine gitti kimi yardım gönderdi

Türkıye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlar herkesi derinden üzerken, ünlüler de yüreğimize düşen ateşi söndürmek için harekete geçti. 171 yangından 152'si söndürülürken, ülke genelinde 21 uçak ve 58 yangın söndürme helikopteri yangına hassas ormanların bulunduğu bölgelerde görev aldı. Sanatçılar da bu yoğun çalışmaya İbrahim Çelikkol gibi ya yerinde destek verdi ya da yardım gönderdi.



İşte o destekler:



4 TIR GÖNDERDİ

Sosyetik Yasemin Özilhan da yangın bölgelerine soğutucu tırlarla yardımda bulundu. Özilhan 4 tane soğutucu TIR yolladı.