Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk bir araya geldi! O sözler ‘Aman Safiye Soyman duymasın’ dedirtti

Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk, önceki gün CNR Expo Fuar Merkezi'nde Mobilya Fuarı'na katıldı. Üçlü burada dostlarının firması olan Milano Life Yatak'ın mobilya standını ziyaret etti. "Bende Safiye'ye yatak alacaktım ama 130 kiloyu kaldıracak yatak lazım" diyen Öztürk, Soyman'a gönderme yaptı. Daha sonra Nuri Alço ile yatağa uzanan Öztürk'ün "Araya minder alabilir miyiz?" demesi herkesi güldürdü.