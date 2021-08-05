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    Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk bir araya geldi! O sözler ‘Aman Safiye Soyman duymasın’ dedirtti

    Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk, önceki gün CNR Expo Fuar Merkezi’nde Mobilya Fuarı’na katıldı. İşte haberin detayları ve 5 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Safiye duymasın!

    Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk, önceki gün CNR Expo Fuar Merkezi'nde Mobilya Fuarı'na katıldı. Üçlü burada dostlarının firması olan Milano Life Yatak'ın mobilya standını ziyaret etti. "Bende Safiye'ye yatak alacaktım ama 130 kiloyu kaldıracak yatak lazım" diyen Öztürk, Soyman'a gönderme yaptı. Daha sonra Nuri Alço ile yatağa uzanan Öztürk'ün "Araya minder alabilir miyiz?" demesi herkesi güldürdü.

    ÇİFTE MUTLULUK
    Popçu Berkay, önceki gün     sevimli kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte bu pozunu paylaştı. Berkay'ın kızlarıyla olan mutluluğu "Maşallah" dedirtti.

    İŞARET DİLİYLE KONSER
    Turkcell Vadi Açıkhava'da Türkiye'de ilk kez bir rap konserinde işaret dili ile çeviri yapıldı. Konserde Anıl Piyancı, Sansar Salvo ve Ceza sahne aldı.

        ŞEKER ÇİFT
        Aslı Turanlı, önceki gün sevgilisi Besim Çırak ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Sevgililer, alışveriş sonrasında metro katında bulunan 'Haribo' standından şekerleme ve çikolata alarak AVM'den ayrıldı.

        FATİH'E NAZAR KAÇ YAZAR?
        Bayhan Prodüksiyon Organizasyonu'yla "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisinde önceki akşam Fatih Ürek sahnedeydi. Şarkıcı, Tanju Babacan imzalı özel tasarım dört kostüm giydi. İlk kez Harbiye Açıkhava sahnesine çıkan Ürek'in nazar boncuklu kostümü çok beğenildi.

        ESRA'DAN YEMEK VAKTİ
        Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün evinin bulunduğu Göktürk'te güvercinleri beslerken görüntülendi. Sönmezer, "Hayvanları beslemek ve doğaya sahip çıkmak görevimiz" diye konuştu.

            HANDE'DEN SÜRPRİZ KARAR
            Oyunculuk kariyerinde zirveye çıkan Hande Erçel, setlere ara verme kararı aldı. 27 yaşındaki güzel oyuncu, "Kendime yeni beceriler kazandırmak, farklı deneyimler yaşamak istediğim bir dönemdeyim" diyerek kararını açıkladı.
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            Haberler Saklambaç Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk bir araya geldi! O sözler ‘Aman Safiye Soyman duymasın’ dedirtti