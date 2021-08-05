Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi! İngiliz damat Türk yemekleri için iki aşçı tuttu

2010 yılında Ayda Field ile evlenen Robbie Williams, ailesiyle çıktığı Avrupa tatiline Bodrum'u da ekledi. Yaşanan yangın felaketlerinden korkmayan ünlü yıldız, Türk eşi Ayda Field ve 4 çocuğuyla birlikte Fransa'dan sonra Türkiye'ye geldi. Lüks bir otelde yer ayırtan ünlü çift, daha sonra tekne kiralayıp Ege'de gezintiye çıkmaya karar verdi.

Eşinin yaptığı yemekler sayesinde Türk mutfağına bayıldığını her fırsatta dile getiren Robbie Williams, tekne için 2 aşçı tuttu. Ünlü şarkıcının özellikle mantı, şakşuka ve çökertme kebabı istediği öğrenildi. Haftasonuna kadar Türkiye'de kalacak olan Robbie Williams ve Ayda Field, daha sonra İngiltere'ye dönecek.

Bugüne kadar yaptığı yemeklerle Türk mutfağını Robbie Williams'a sevdiren Ayda Field, Türkiye aşkıyla biliniyor.