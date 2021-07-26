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    Aynur Aydın'ın 'tam kapanma' korkusu | 26 Temmuz magazin haberleri

    Aynur Aydın, "Çoğu kişi kurallara uymuyor" dedi. İşte haberin detayları ve 26 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim
    Kapanma korkusu

    Aynur Aydın, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Şarkıcı, "Çoğu kişi kurallara uymuyor. Tekrar kapanmalar gelebilir. Bir kapanmaya daha artık dayanamam" dedi.

    10 NUMARA KUTLAMA
    İş adamı Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras ile 10. evlilik yıldönümünü kutladı. Çift, Bodrum Günay'da dostlarıyla eğlendi.



    TEO'YLA KAVUŞMA
    Teoman, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Yıldızlar Geçidi" serisinde vereceği 4 konserin ilki için önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesinde boy gösterdi. Ünlü rockçı kendisini izlemeye gelen hayranlarına eşsiz bir gece yaşattı.



        6 BİNLİK MAYO ŞOV OYUNCU
        Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin'in Fenerbahçe ile kampta olmasını fırsat bilip kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Şükran Ovalı, önceki gün Instagram'dan gösterişli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun Balmain marka mayoya 6 bin TL ödediği öğrenildi.



        BRAVO KIVILCIM
        Kaan Tangöze'nin müzisyen eşi Kıvılcım Ural, annesi ve kızı ile Bodrum Gündoğan'da görüntülendi. Pandemi tedbirlerine uyduklarının altını çizen Kıvılcım Ural, herkesi uyardı.

        Herkesi kurallara uymaya davet eden Ural, "Devletimize yardımcı olmak, uyarıları dikkate almak ve aşı olmak zorundayız. Ben şahsen maskeden ödün vermeyeceğim" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



        HANDE'NİN İKİNCİ BAHARI
        Geçtiğimiz hafta kanseri yendiğini açıklayan Hande Yener, Mawish Beach & Disco Çınarcık'ta sahne aldı. Popçu, "İkinci baharımla karşınızda olmak benim için büyük mutluluk" diyerek herkesi duygulandırdı.



            MAVİ TURDA ROMANTİZM
            Sosyetik çift Öznur- Burak Yakın, mavi tura çıktı. Bodrum'da çocuklarıyla tatil yapan Lion Diamond'ın kurucusu Öznur Yakın, eşi Burak Bey'in yanlarına gelmesiyle Ege turuna çıktı. Çocuklarını Bodrum'da bırakan ikili, Marmaris'te romantik anlar yaşadı.



            DOSTLAR BULUŞTU
            Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem ve Pelin Karahan - Bedri Güntay çifti, Bodrum Yalıkavak'taki Kahraman Balık'ta buluştu. Keyifli yemekte kahkahalar havalarda uçuştu.

            DAVID PENN GELİYOR
            House müzikte dünyanın 1 numarası olarak gösterilen David Penn, Türkiye'ye geliyor. Penn, İstanbul Bomonti'de 1 Ağustos'ta hizmete girecek olan Vibe'de performans sergileyecek. Vibe, her hafta Türk ve dünyaca ünlü yabancı DJ'leri sahneye çıkarıp eğlence hayatına yön verecek.



                PROJE KADINI
                Bu yaz sonu nişanlısı iş insanı Sezer Dermenci ile nikah masasına oturmaya hazırlanan İvana Sert, yeni projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Ünlü modacı, moda tavsiyelerinin yer aldığı aplikasyon çıkarmaya hazırlanıyor.

                Moda üzerine tavsiyeler verecek olan İvana Sert, "Sevenlerim benim işlerimi bu aplikasyon sayesinde takip edecekler. Moda üzerine tavsiyelerim, saçtan makyaja kadar önerilerim olacak" dedi.



                18 AY SONRA İLK KONSER
                Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 1.5 yıl aradan sonra İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.



                "BKM Yaz Etkinlikleri" kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Belçim Bilgin de vardı.

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                Haberler Saklambaç Aynur Aydın'ın 'tam kapanma' korkusu | 26 Temmuz magazin haberleri