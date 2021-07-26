Aynur Aydın'ın 'tam kapanma' korkusu | 26 Temmuz magazin haberleri





BRAVO KIVILCIM

Kaan Tangöze'nin müzisyen eşi Kıvılcım Ural, annesi ve kızı ile Bodrum Gündoğan'da görüntülendi. Pandemi tedbirlerine uyduklarının altını çizen Kıvılcım Ural, herkesi uyardı.



Herkesi kurallara uymaya davet eden Ural, "Devletimize yardımcı olmak, uyarıları dikkate almak ve aşı olmak zorundayız. Ben şahsen maskeden ödün vermeyeceğim" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)