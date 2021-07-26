Aynur Aydın'ın 'tam kapanma' korkusu | 26 Temmuz magazin haberleri

Aynur Aydın, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Şarkıcı, "Çoğu kişi kurallara uymuyor. Tekrar kapanmalar gelebilir. Bir kapanmaya daha artık dayanamam" dedi.
10 NUMARA KUTLAMA
İş adamı Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras ile 10. evlilik yıldönümünü kutladı. Çift, Bodrum Günay'da dostlarıyla eğlendi.
TEO'YLA KAVUŞMA
Teoman, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Yıldızlar Geçidi" serisinde vereceği 4 konserin ilki için önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesinde boy gösterdi. Ünlü rockçı kendisini izlemeye gelen hayranlarına eşsiz bir gece yaşattı.