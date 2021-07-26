Yıldız Tilbe konserine giden Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesi kanlı bitti

Geçtiğimiz akşam Bodrum'da Yalıkavak Mücver'de sevilen sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda birçok ünlü isim vardı. Geçtiğimiz ay evlenen sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da Yıldız Tilbe'yi dinlemek için mekandaydı. İddiaya göre, ünlü çift burada büyük bir kavgaya karıştı. Görgü tanıklarına göre gecede şampanya patlatıp şov yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hesap yüksek gelince sinirlendi.
YUMRUKLAR KONUŞTU
Garsonlarla tartışmaya başlayan ünlü avukat, daha sonra hakaretler yağdırmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi Şafak Bey'in garsonlara fırlattığı bardak yan masadaki bir müşteriye gelince ortalık savaş alanına döndü. Masadakiler de ellerine ne geçerse Ece Erken ve eşinin bulunduğu masaya fırlattı. Tartışma hararetlenince yumruklar konuşmaya başladı. Duruma müdahele eden garsonlar da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na tepki gösterdi.
BU İLK VUKAATI DEĞİL
Çıkan arbedede Yazıcıoğlu, yumrukların hedefi oldu. Mekanda panik yapan birçok müşteri ise hesabı ödemeden çıkıp gitti. Daha sonra olay yerine jandarma geldi. Bu arada bir dönem yasak aşklarıyla gündem olan Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu daha önce de Nişantaşı'nda gazetecilere saldırarak tehditler savurmuştu.