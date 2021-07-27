Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel’in arkadaşı Sitare Akbaş'la evlilik planları yapıyor





ARKADAŞLARINA ANLATTI AMA...

Geçtiğimiz gün de sorulan aşk haberlerini yalanlamadan anlamsız bir şekilde tepki gösteren Dalkılıç'ın, Sitare Akbaş'la evlililk planları yaptığı öğrenildi.



Bu planını birkaç yakınıyla da paylaşan popçu, arkadaşlarından gelen "Acele etme birbirinizi iyice tanıyın" tavsiyelerini ise kulakardı etti. Popçunun çok yakın çevresinden edinilen bilgiye göre yıllardır baba olmayı çok istediğini söyleyen Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'a yakın zamanda evlilik teklifi yapacak.