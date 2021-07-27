Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel’in arkadaşı Sitare Akbaş'la evlilik planları yapıyor

Sevilen popçu Murat Dalkılıç'ın baba olma isteği yine kabardı. 3 yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkilerinin "Dalkılıç'ın çocuk istediği ve Erçel'in buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen ünlü popçu, ayrılık sonrası yeniden sevdalandı.
Dalkılıç'ın kalbini çelen güzel ise Hande Erçel'in de arkadaşı olan oyuncu Sitare Akbaş. İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı yaşadıkları aşklarını ilk kez TAKVIM duyurmuştu.
İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.
ARKADAŞLARINA ANLATTI AMA...
Geçtiğimiz gün de sorulan aşk haberlerini yalanlamadan anlamsız bir şekilde tepki gösteren Dalkılıç'ın, Sitare Akbaş'la evlililk planları yaptığı öğrenildi.
Bu planını birkaç yakınıyla da paylaşan popçu, arkadaşlarından gelen "Acele etme birbirinizi iyice tanıyın" tavsiyelerini ise kulakardı etti. Popçunun çok yakın çevresinden edinilen bilgiye göre yıllardır baba olmayı çok istediğini söyleyen Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'a yakın zamanda evlilik teklifi yapacak.