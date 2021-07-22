En acı veda! Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu

Alişan'ın Coronavirüs'e yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 38 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Alişan, kardeşinin naaşının yanından ayrılmadı. Abisi Alişan'ın gözyaşları içinde veda ettiği Tektaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine; Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Saruhan Hünel, Gurur Aydoğan, Burhan Çaçan, Oğulcan Engin, Sevcan Orhan, Yaşar İpek gibi çok sayıda sanatçı katıldı.
CANIMIN YARISI GİTTİ
Alişan, kardeşinin cenazesiyle ilgili bilgi verdiği sosyal medya paylaşımında, "Canımın yarısını uğurladık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alişan'ı arayarak taziyelerini iletti.