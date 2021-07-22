En acı veda! Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu

Alişan'ın Coronavirüs'e yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 38 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii 'ne getirildi.