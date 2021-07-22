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    En acı veda! Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu

    Alişan’ın 20 gündür yoğun bakımda Coronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Tektaş, Teşvikiye Camii’ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Takvim
    En acı veda

    Alişan'ın Coronavirüs'e yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 38 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetti.



    Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi.



    Alişan, kardeşinin naaşının yanından ayrılmadı. Abisi Alişan'ın gözyaşları içinde veda ettiği Tektaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Cenaze törenine; Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Saruhan Hünel, Gurur Aydoğan, Burhan Çaçan, Oğulcan Engin, Sevcan Orhan, Yaşar İpek gibi çok sayıda sanatçı katıldı.



    CANIMIN YARISI GİTTİ
    Alişan, kardeşinin cenazesiyle ilgili bilgi verdiği sosyal medya paylaşımında, "Canımın yarısını uğurladık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alişan'ı arayarak taziyelerini iletti.



        SELÇUK GİTME
        Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, cenazede sinir krizi geçirdi. Merve Tektaş, "Selçuk gitme" diye ağıt yakarken, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.



        KIZI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
        Selçuk Tektaş'n büyük kızı, yengesi Buse Varol'un yardımıyla ayakta durabildi.



        Anne Suzan Tektaş, "taziyeleri kabul ederken, tabuttan gözlerini alamadı.



            YÜREKLERİ PARÇALADI
            Alişan'ın eşi Buse Varol da, tabuta sarılarak ağladı.



            Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel de, Selçuk Tektaş'ın cenazesinde kendinde değildi.

            Ünlü oyuncu Melek Baykal da Alişan'ı yalnız bırakmadı.
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            Haberler Saklambaç En acı veda! Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu