Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 41 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti! Alişan ve eşi Buse Varol acı haberi böyle duyurdu
Alişan ve ailesinin umutla iyi haberler beklediği Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi... Ünlü şarkıcı Alişan'ın 4 haftadır koronavirüs tedavisi gören 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Daha önce Selçuk Tektaş için bol bol dua isteyen Alişan ve Buse Varol acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Başta Demet Akalın, Ceylan, Mehmet Ali Erbil olmak üzere, Tektaş ailesine taziye mesajları yağdı.
Sanat camiası şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'tan çok üzücü bir haber geldi.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Önceki akşam Alişan'ı yasa boğan bir son dakika haberi geldi. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanacak. Alişan cenazenin ayrıntılarını Instagram sayfasında şöyle paylaştı:
"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."
Buse Varol da bir paylaşım yaparak; "Canımız, her şeyimizi kaybettik. Cenazesi 21 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Teşvikiye camiinden kaldırılacaktır..." dedi.