Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.