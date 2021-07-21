Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Namaz öncesi Camii avlusunda görüntülenen Alişan ve ailesinin gözyaşları yürekleri acıttı.
21.07.2021 14:27
- Son Güncelleme: 21.07.2021 15:36
Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi.