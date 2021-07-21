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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Namaz öncesi Camii avlusunda görüntülenen Alişan ve ailesinin gözyaşları yürekleri acıttı.

21.07.2021 14:27 - Son Güncelleme: 21.07.2021 15:36
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Alişan gözyaşlarına hakim olamadı

'SELÇUK N'OLUR GİTME'

Gözyaşlarına boğulan acılı eş, cenaze namazının ardından tabutun araca yüklendiği gördüğünde "Gitme, gitmesin lütfen. Selçuk hakkım sana helal olsun.