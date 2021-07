Kurban Bayramı ile tatilciler Bodrum'un yolunu tuttu: Nerede yemek yenir, denize gidilir?

Kurban Bayramı ile tatilciler Bodrum'un yolunu tuttu. Bodrum'a 9 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 2 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Tatilini Ege'nin incisinde geçirmek isteyenler için, "Nereye gidilir?", "Nerede yemek yenir, denize gidilir?", "Nerede Eğlenilir?" gibi pek çok soruya yanıt bulacak bi rehber hazırladık.

YALIKAVAK ASMALI ÇARDAK KAHVALTI EVİ

Güne güzel bir kahvaltı ile başlamak istiyorsanız Yalıkavak'ta bulunan Asmalı Çardak Kahvaltı Evi'ne hayran kalacaksınız. Mehmet Sarıkaya işletmesinde mekan, pek çok ünlünün de uğrak yeri. Yediğiniz her şeyin organik olduğu mekanın, el açmalı ve dört peynirli böreğine bayılacaksınız.

MAGİ BEACH

İşletmeci Gökhan Öztürk, her yaz olduğu gibi yeniliklerine Magi Beach'te devam ediyor. Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan mekan, bu sene ayak tenisi sahası kurarak tatilcilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Cebinizi yakmayacak küçük rakamlar alınan beach, bayramda gençlerin ve ailelerin uğrak yeri olacak.

MUST BODRUM

İstanbul Nişantaşı'nın en popüler mekanlarından Ercan Gümüşkaya işletmesindeki Must, bu yaz Bodrum'da da kapılarını açtı. Yalıkavak'ta Boel Hotel'in bahçe kısmında açılan Must Bodrum, dünya mutfağından oluşan menüsüyle adından söz ettirmeye başladı. Yemek öncesi ve sonrası eğlendirmeye devam eden Must Bodrum'da setin başında ise başarılı Dj Uğurcan Kaya bulunuyor.

TÜRKBÜKÜ SESS

Bodrum'un geceleri eğlencesiz olmaz. Yüksel ve Ecevit Yılan işletmesindeki Türkbükü Sess, eğlendirmeye devam ediyor. Yıllardır eğlencenin popüler adresi olan Sess, bu yıl da gözde.

Eşsiz manzarası ve popüler müzikleriyle eğlencenin adresi olan mekan bayramda da gidilecek adreslerden. DJ kabinindeki Can Parlak, tatilcileri eğlendirmeye devam edecek.

DANIŞ RESTORAN

Bodrum'un gözde yerlerinden Gündoğan'a muhteşem bir mekan geldi. Küçükbük'te Danış Ulaç işletmesindeki Danış Restoran, içinde bulunan beach, restoran ve modern ocakbaşı konsepti ile misafirlerini ağırlıyor. Mekan Gündüz dünya mutfağı ve plaj konsepti akşam ise modern ocakbaşı konsepti ile adından söz ettiriyor.