Cheese Burger: 185 TL, ayran 54 TL, lahmacun 98 TL: Bodrum'da fiyatlar aldı başını gitti

Kurban Bayramı tatilinde yazlık bölgelere akın edenler, şok yaşamaya devam ediyor. Bodrum Türkbükü'nde bir otelin beach'inde şezlong fiyatları günlük bin, aylık ise 24 bin lira olarak açıklanmıştı.

Beach'lerdeki kazık, restoranlara da devam ediyor. 1.5 porsiyon döner 370 TL'ye kadar çıktı. Yıllardır lahmacun-ayran fiyatıyla gündem olan Maça Kızı adlı mekanda 2021 tarifeleri dikkat çekti.

Maça Kızı'na gidenler lahmacun ve pide fiyatlarını umursamasa da adisyonları görenlerin ağızları açıkta kaldı. Geçtiğimiz sezon 78 lira olan lahmacun bu sezonda 98 liraya çıktı.

35 liralık ayranda 54 liraya satılmaya başlandı. Yani 1 lahmacun ve 1 ayranın fiyatı 152 lira oldu. Türkbükü'nün adını Kazıkbükü'ne çıkaran Maça Kızı'nda önceki gün yeni rekor kırıldı. 27 bin 914 liralık adisyonu görenler şaştı kaldı.

YENİ REKOR GELDİ

Maça Kızı'na giden grup 27 bin 914 lira hesap ödedi. 1 lahmacunun 98 lira olduğu adisyonu görenler, "Pes" dedi.