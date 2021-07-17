15/07 Şafak Vakti galasında duygulandıran anlar: Erkan Petekkaya şehit kızını alnından öptü







TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER

Filmin yönetmeni Volkan Kocatürk ve yapımcısı Fatih Özcan galada tebrikleri kabul etti. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ise Atlas Sineması'ndaki gala öncesi karşılaştığı şehit kızı Elif Beren Karmil'i alnından öptü. Petekkaya, filmle ilgili kendisine soru soran şehit kızına "Ben bir pastaneciyi oynuyorum filmde, bir gün sana pasta gönderirim. Senin baban olmasaydı şimdi biz burada değildik" dedi. Çok duygulanan Petekkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Türk halkının filmidir. Bizler figürandık, o gün Türk halkı başroldü."