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    15/07 Şafak Vakti galasında duygulandıran anlar: Erkan Petekkaya şehit kızını alnından öptü

    “15/07 Şafak Vakti” filminin galasında gözyaşları sel oldu. Bir şehit kızıyla kucaklaşan Erkan Petekkaya, “Senin baban olmasaydı şimdi biz burada değildik” diyerek herkesi duygulandırdı.

    Başrolde Türk halkı

    FETÖ terör örgütünün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin galası önceki gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde yapıldı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, filmin galasına siyaset ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.




    TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER
    Filmin yönetmeni Volkan Kocatürk ve yapımcısı Fatih Özcan galada tebrikleri kabul etti. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ise Atlas Sineması'ndaki gala öncesi karşılaştığı şehit kızı Elif Beren Karmil'i alnından öptü. Petekkaya, filmle ilgili kendisine soru soran şehit kızına "Ben bir pastaneciyi oynuyorum filmde, bir gün sana pasta gönderirim. Senin baban olmasaydı şimdi biz burada değildik" dedi. Çok duygulanan Petekkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Türk halkının filmidir. Bizler figürandık, o gün Türk halkı başroldü."



    Erkan Petekkaya, minik Elif'i böyle içtenlikle kucakladı.

        Sanatçıya destek halka moral festivali
        Haberler Saklambaç 15/07 Şafak Vakti galasında duygulandıran anlar: Erkan Petekkaya şehit kızını alnından öptü