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    Başrollerinde Leyla Feray, Aras Aydın ve Ahsen Türkyılmaz var: İkimizin Sırrı yakında atv'de

    atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı, çok yakında yayınlanacak... Başrolleri ise Leyla Feray, Aras Aydın ve Ahsen Türkyılmaz paylaşıyor...

    İkimizin sırrı
    "Dizi atv'de izlenir" sloganı efsane bir dizide daha hayat buldu. İkimizin Sırrı adlı dizi şimdiden büyük heyecana yol açtı. Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray, Aras Aydın ve Ahsen Türkyılmaz paylaştı. Dizinin afişi sosyal medyada büyük ses getirdi.

    Dizinin konusu ise yürekleri dağlayan bir anne ve kız hikayesi... 7 yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak annekızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Dizinin kadrosunda Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu ve Irmak Örnek var.
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