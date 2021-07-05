Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize atan Yiğit Marcus Aral'dan yeni hamle

Geçtiğimiz hafta Şevval Şahin'in bir mekanda buluştuğu Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize atan Yiğit Marcus Aral, manidar paylaşımlarına devam ediyor. Kerem Kamışlı, kendisini denize atan Marcus'a "Türkiye'nin vergisinin %10'unu ben veriyorum, Türkiye'ye giren uçakların yüzde 30'u bizim. Seni Türkiye'ye sokmam" diye tehdit savurmuştu.

Marcus ise önceki gün kiraladığı özel uçakla Kerem Kamışlı'ya gönderme yaptı. Kedisiyle birlikte özel jetle Bodrum'a giden Marcus, burada lüks bir otele yerleşti.