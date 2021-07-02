Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta Bodrum aşığı oldu | 2 Temmuz magazin haberleri







EN SON MODA DENİZ ALBAYRAK

Ünlülerin modacısı Deniz Albayrak, yaptığı tasarımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yılın en iyi çıkış yapan modacısı ödülünü alan Albayrak, geceye katılan bir çok ismi de giydirerek geceye damga vurmuştu. Albayrak, özel tasarımlarıyla uluslararası başarı elde etti.





