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    Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta Bodrum aşığı oldu | 2 Temmuz magazin haberleri

    Can Yaman'ın evlilik hazırlığı yaptığı İtalyan Diletta Leotta, Bodrum aşığı oldu. İşte haberin detayları ve 2 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer magazin haberleri...

    Bodrum aşığı

    Oyuncu Can Yaman'ın evlilik hazırlığı yaptığı İtalyan Diletta Leotta, Bodrum aşığı oldu. Çıktığı tatilden her anını sosyal medyadan paylaşan Leotta, önceki gün Gümüşlük'teydi ve yine gönüllü turizm elçimiz oldu.



    HOŞ BİR SEDA
    Sempatik oyuncu Seda Bakan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Önceki gün bu karesini Instagram'da takipçileriyle paylaşan oyuncuya "Hoş bir seda" iltifatları yağdı. 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Bakan, fit haliyle dikkat çekti.



    KORKU YOK!
    Hande Doğandemir, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Bodrum'da bikinili objektiflere takılan ve fazla kilolarıyla gündeme gelen oyuncu, şunları söyledi: "Benim korkum yok. Bikinili çekebilirler. Ben kendimi her halimle seviyorum." (Aydın HAMZA)



        HEDEFİ 1 MİLYAR!
        İdo Tatlıses ilk albümü 'Çünkü'yle görücüye çıktı. Bugüne kadar hazırladığı single çalışmaları Youtube'da 500 milyon izlenen sanatçı, "Bu sayıyı albümle birlikte bir milyara çıkarmak istiyorum" dedi.



        NAFAKA SUSKUNU!
        AHU Yağtu, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Oyuncu, eski eşi Cem Yılmaz'ın ödediği nafaka için indirim talep etmesi yönündeki sorulara cevap vermedi. (Aydın HAMZA)



        KIZGIN KUMLARDAN SERIN SULARA
        Oyuncu Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren'le bu pozunu paylaştı. Zenginer, fotoğrafa "Kızgın kumlardan serin sulara" notu düştü. Eşi de "Güzel kız beğeniyorum. Zaten evlendik sonunda" esprisi yaptı.



            İMRENDİRDİ!
            Şarkıcı İmren, önceki gün Magi Beach'te objektife takıldı. Sıcaktan bunalınca kendini denize atan güzel şarkıcı, düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerine topladı.




            EN SON MODA DENİZ ALBAYRAK
            Ünlülerin modacısı Deniz Albayrak, yaptığı tasarımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yılın en iyi çıkış yapan modacısı ödülünü alan Albayrak, geceye katılan bir çok ismi de giydirerek geceye damga vurmuştu. Albayrak, özel tasarımlarıyla uluslararası başarı elde etti.
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            Haberler Saklambaç Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta Bodrum aşığı oldu | 2 Temmuz magazin haberleri