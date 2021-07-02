Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta Bodrum aşığı oldu | 2 Temmuz magazin haberleri

Oyuncu Can Yaman'ın evlilik hazırlığı yaptığı İtalyan Diletta Leotta, Bodrum aşığı oldu. Çıktığı tatilden her anını sosyal medyadan paylaşan Leotta, önceki gün Gümüşlük'teydi ve yine gönüllü turizm elçimiz oldu.
HOŞ BİR SEDA
Sempatik oyuncu Seda Bakan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Önceki gün bu karesini Instagram'da takipçileriyle paylaşan oyuncuya "Hoş bir seda" iltifatları yağdı. 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Bakan, fit haliyle dikkat çekti.
KORKU YOK!
Hande Doğandemir, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Bodrum'da bikinili objektiflere takılan ve fazla kilolarıyla gündeme gelen oyuncu, şunları söyledi: "Benim korkum yok. Bikinili çekebilirler. Ben kendimi her halimle seviyorum." (Aydın HAMZA)