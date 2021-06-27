Bodrum'da da şimdide vale skandalı patladı: Tolga Yüce aracına saatler sonra ulaştı!

Oyuncu Tolga Yüce, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ancak tatili vale kriziyle başladı! Yüce, başından geçen talihsiz olayı şöyle anlattı:

"Önceki akşam aracımı Türkbükü'nde bir otoparka bıraktım. Gece 00.30 civarı almaya gittiğimde büyük şokla karşılaştım. Vale, aracımı almış gitmişti. Biz de jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri geldi. Aracımı götüren şahıs yaklaşık 1 saat sonra otomobilimi getirdi.

Kendi aracı gibi kullanmış. İçinde sigara içmiş. Olay savcılıkta. Bodrum'un göbeğinde nasıl böyle bir olay olur anlamış değilim. Kimseye güvenemeyecek miyiz. Bir daha hiçbir otoparka aracımın anahtarını bırakmayacağım. Sahıslardan şikayetçiyim..."