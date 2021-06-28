Süperstar Ajda Pekkan milyonluk teklifi reddetti

Süperstar Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce satışa çıkardığı Zekeriyaköy'deki lüks villasına Dubaili bir prens talip olmuştu. 40 milyondan satışa çıkan villayı bir türlü satamayan Pekkan, Dubaili prense de satmaktan vazgeçmiş.
Evini değerinin altında almaya çalışan yatırımcıları bir bir reddeden Süperstar, şimdilerde soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı.
Regnum Escana Evleri'nde 1.2 milyon euro'ya villa satın alan Ajda Pekkan, tüm yaz sezonunu bu evde geçirecekmiş. Süperstar, Bodrum haricinde gelen iş tekliflerini de kabul etmiyormuş.