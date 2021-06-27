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    Kardelen Acar, bu kez lüks tüketime değil eğitime yatırım yaptı: Hocası Milli Takım Antrenörü Hüseyin Göktekin

    Kardelen Acar, bu kez lüks tüketime değil eğitime yatırım yaptı. 4 yaşındaki kızı Derin’i artistik jimnastiğe başlattı. Evinde özel bir salon hazırlattı. Milli Takım Antrenörü Hüseyin Göktekin ile anlaştı!

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    Acar'dan artistik hareket

    İşadamı Erdal Acar'ın genç eşi Kardelen Acar, sosyal medyada lüks ve pahalı kıyafetleriyle dikkat çekti! Son olarak 72 bin dolarlık Hermes çantası ve 200 bin dolarlık yüzüğünü gözlere sokarak pes dedirtti.

    3 çocuğu için 5 dadı tutarak adından söz ettirdi! Filipinli dadılara ayda bin 500'er dolar maaş ödeyen Kardelen Hanım, şimdi de 4 yaşındaki kızı Derin için özel spor hocası tuttu.

    Sosyetik güzel, Çeşme'deki lüks evinin bahçesini spor salonuna çevirdi. Kızı için artistik jimnastik antrenörlüğü ve trambolin milli takım antrenörlüğü yapan Hüseyin Göktekin'le anlaştı.

        Derin'in fiziksel aktivitelerle gelişimine katkıda bulunması için bu tercihi yapan Kardelen Hanım, aldığı VIP hizmet karşısında ise aylık 3 bin TL ödüyor.

        Önceki gün kızının spor yaparken görüntülerini paylaşan Acar için "Lüks marka yerine kızına yaptığın yatırımı paylaşman daha güzel" yorumları yapıldı.

        MALİKANEDE ANTRENMAN
        Antrenör Hüseyin Göktekin, Derin Acar'la birebir ilgileniyor.
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