Kardelen Acar, bu kez lüks tüketime değil eğitime yatırım yaptı: Hocası Milli Takım Antrenörü Hüseyin Göktekin

İşadamı Erdal Acar'ın genç eşi Kardelen Acar, sosyal medyada lüks ve pahalı kıyafetleriyle dikkat çekti! Son olarak 72 bin dolarlık Hermes çantası ve 200 bin dolarlık yüzüğünü gözlere sokarak pes dedirtti.
3 çocuğu için 5 dadı tutarak adından söz ettirdi! Filipinli dadılara ayda bin 500'er dolar maaş ödeyen Kardelen Hanım, şimdi de 4 yaşındaki kızı Derin için özel spor hocası tuttu.
Sosyetik güzel, Çeşme'deki lüks evinin bahçesini spor salonuna çevirdi. Kızı için artistik jimnastik antrenörlüğü ve trambolin milli takım antrenörlüğü yapan Hüseyin Göktekin'le anlaştı.