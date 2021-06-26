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    Burak Yılmaz, eşi İstemi Atilla ve ailesiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı

    Fransa Ligue 1’de Lille ile şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, eşi İstemi Atilla ve ailesiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Bir dönem boşandığı eşiyle barışan ve yeniden baba olmayı bekleyen Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile Cennet Koyu’nda jet-skiye bindi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Kral tatil

    Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, eşi İstemi Atilla ve ailesiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

    Bir dönem boşandığı eşiyle barışan ve yeniden baba olmayı bekleyen Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile Cennet Koyu'nda jet-skiye bindi.

    Yeşil sahadaki hünerlerini denizde de sergileyen Burak, kızlarıyla heyecan dolu anlar yaşarken karnı burnunda olan İstemi Hanım da bu anları görüntüledi.

    Pür dikkat etrafı inceleyen İstemi Atilla, dürbünle kendilerini görüntüleyen Takvim objektifini de yakalamayı başardı.

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