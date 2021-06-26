Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, saçını sakalını uzattı

Ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkını geçtiğimiz günlerde sonlandıran Kaan Yıldırım, sürpriz bir imaj değişikliğine gitti.

Arkadaşlarıyla birlikte soluğu Fethiye'de tatilde alan yakışıklı oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Saçlarını ve sakallarını uzattığı görülen Yıldırım'a "Hadise etkisi sürüyor" yorumları yapıldı.

Bu arada Yıldırım'ın paylaşım yapmasından kısa bir süre sonra Hadise'nin de bir fotoğrafını paylaşarak "Mutluyum" mesajı vermesi "Birbirlerine nispet yapıyorlar" dedirtti.