Zeynep Bastık, sonunda muradına eriyor: Tolga Akış ile evlenecek

Son dönemin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, sonunda muradına eriyor. Güzel şarkıcı, 3 yıldır birlikte olduğu menajeri ve nişanlısı Tolga Akış'tan geçtiğimiz haftalarda ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çiftten beklenen güzel haber sonunda geldi.

Aşklarını nikahla taçlandırmaya karar veren ikili, evlilik tarihini belirledi. Geçen yılın Haziran ayında evlenmeyi planlayan, ancak pandemi nedeniyle erteleyen çift, 1 yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak. Bastık ve Akış, 7 Temmuz'da Çeşme'deki The Stay Warehouse Otel'deki düğünle hayatlarını birleştirecek.