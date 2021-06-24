Şeyma Subaşı açıkladı: "Bebeğimi kaybettim"

milyarder sevgilisi Alsaloussi 'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı , bebeğini kaybettiğini duyurdu.

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Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm" dedi.