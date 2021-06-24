Şeyma Subaşı açıkladı: "Bebeğimi kaybettim"

Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, bebeğini kaybettiğini duyurdu.
Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm" dedi.
Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm" dedi.