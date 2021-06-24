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    Şeyma Subaşı açıkladı: "Bebeğimi kaybettim"

    Şeyma Subaşı, bebeğini kaybettiğini duyurdu. Subaşı, "Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

    Bebeğimi kaybettim
    Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, bebeğini kaybettiğini duyurdu.


    Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm" dedi.
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