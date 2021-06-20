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    , önceki gün paylaştığı bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi

    Oyuncu , önceki gün paylaştığı bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi. 42 yaşındaki Öden'e "Artist gibi poz" vermişsin esprileri yapıldı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 20 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Artist pozu

    Oyuncu Songül Öden, önceki gün paylaştığı bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi. 42 yaşındaki Öden'e "Artist gibi poz" vermişsin esprileri yapıldı.

    BEBEK MESAJI
    Üçüncü     çocuğu istediğini sık sık söyleyen popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e şaka yollu mesaj gönderdi. Instagram'da eşiyle tatil fotoğrafını paylaşan Berkay, altına da "Bir-iki yıla göbeklisini koyarız dimi sevgilim" notunu düştü.

    ŞEZLONG ARKADAŞI
    Mustafa Sandal'ın     sevgilisi Melis Sütşurup, Ege tatiline ara vermeden devam ediyor. Gün boyu şezlonda güneşlenen Melis Sütşurup'un sevimli köpeği de bir an olsun kucağından inmiyor.

        ANLAMLI SELFIE
        Sosyal         medyayı sık kullanan oyuncu Müge Boz, Dünya Selfie Günü için poz vermeyi ihmal etmedi. Atasun Optik'in reklam yüzü olan Boz, bu karesiyle akıma uydu.

        AVŞAR MEYDAN OKUDU
        Hülya Avşar,         bu sene de kural bozmadı ve tatil sezonunu Ayvalık'taki yazlığında açtı. 57 yaşındaki Avşar, siyah bikinisiyle verdiği cesur pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Avşar, Photoshop yapan ünlülere meydan okudu.

        HAVUZDA ROMANTİZM
        Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatil sezonunu açtı. Havuz keyfi yapan ikilinin, romantizm dolu anları objektife böyle yansıdı.

            HEYKEL YONCA
            Sevilen popçu Yonca Evcimik, Bodrum'daki evinden bu pozunu paylaştı. Evcimik, "Heykel miyim neyim?" diyerek herkesi neşelendirdi.

            MORARDI! ŞÜKRAN
            Ovalı, önceki gün tatilden bu karesini paylaştı. Güzel oyuncunun mor bikinisiyle verdiği pozu binlerce beğeni aldı.

            MÜTEVAZI KENAN
            Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, İstinyePark'ta bir gözlük firmasına uğradı. Oyuncu, mağaza çalışanlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

                ŞİKAYET ETMEYELİM
                Rock'çı                 Teoman, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Yarı kapasite ile sahnelere başlayacağım. Yeni bir grubum var. Müzisyenler o kadar zor durumdaki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim" dedi. Aydın HAMZA.

                ÖNCE YEMEK SONRA ALIŞVERİŞ
                Başarılı                 müzik insanı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sağanak yağış sırasında özel araçlarından inerek koşar adım Zuma Restorana geçen Ceceli ve İmer gazetecilerin kırmayarak objektiflere poz verdiler.
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                Haberler Saklambaç Songül Öden, önceki gün paylaştığı bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi