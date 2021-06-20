Oyuncu Songül Öden, önceki gün paylaştığı bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi. 42 yaşındaki Öden'e "Artist gibi poz" vermişsin esprileri yapıldı.
BEBEK MESAJI
Üçüncü çocuğu istediğini sık sık söyleyen popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e şaka yollu mesaj gönderdi. Instagram'da eşiyle tatil fotoğrafını paylaşan Berkay, altına da "Bir-iki yıla göbeklisini koyarız dimi sevgilim" notunu düştü.
ŞEZLONG ARKADAŞI
Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup, Ege tatiline ara vermeden devam ediyor. Gün boyu şezlonda güneşlenen Melis Sütşurup'un sevimli köpeği de bir an olsun kucağından inmiyor.