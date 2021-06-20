ŞİKAYET ETMEYELİM

Rock'çı Teoman, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Yarı kapasite ile sahnelere başlayacağım. Yeni bir grubum var. Müzisyenler o kadar zor durumdaki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim" dedi. Aydın HAMZA.