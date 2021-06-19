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    'ın ile ilgili iddialarının ardından Tuğba Coşkun suskunları oynadı!

    ’ın, “, Tuğba ile evliyken hizmetli kıza tecavüz etti” iddiası sonrası Tuğba Coşkun, ilk kez objektiflere yakalandı. Ağzını bıçak açmayan Coşkun, iddialara cevap vermemek için koşar adım kaçtı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Tam gaz kaç 'Mali!'

    Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki 'tecavüz' skandalı bomba etkisi yaratmıştı. Sayan, ünlü şovmenin eski eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

    Sayan daha sonra geri vites yapsa da olay manşetleri süslemişti.



    NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
    İddialarda adı geçen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Seda Sayan'ın iddaları sonrası ilk kez objektiflere takılan Tuğba Coşkun, gazetecilerin bu konu hakkındaki soruları karşısında büyük panik yaşadı. Erbil ile evliliğinden Ali Sadi isminde bir oğlu olan Coşkun, ne yapacağını şaşırdı.


    2005 yılında Mehmet Ali Erbil'le evlenen Coşkun, 2006 yılında oğlu Ali Sadi'yi dünyaya getirmişti. Çift, 2010 yılında da boşanmıştı.



        İSYAN EDİP KAÇTI!
        Koşar adımlarla kaçmaya çalışan Tuğba Coşkun, ısrarlı sorulardan kurtulamayınca, "Konuşmak istemiyorum" diyerek isyan etti. Morali bozulup hızla alışverişini yarıda kesen Tuğba Coşkun, evinin yolunu tuttu. Bu arada Coşkun, uzun süredir Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman'la aşk yaşıyor.



        KADIRGALI U DÖNÜŞÜ YAPTI
        Erbil'in özür dilemesinin ardından Sayan da "Öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim" diyerek durumu düzeltmeye çalıştı.

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