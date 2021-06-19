Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki 'tecavüz' skandalı bomba etkisi yaratmıştı. Sayan, ünlü şovmenin eski eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.
Sayan daha sonra geri vites yapsa da olay manşetleri süslemişti.
NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
İddialarda adı geçen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Seda Sayan'ın iddaları sonrası ilk kez objektiflere takılan Tuğba Coşkun, gazetecilerin bu konu hakkındaki soruları karşısında büyük panik yaşadı. Erbil ile evliliğinden Ali Sadi isminde bir oğlu olan Coşkun, ne yapacağını şaşırdı.
2005 yılında Mehmet Ali Erbil'le evlenen Coşkun, 2006 yılında oğlu Ali Sadi'yi dünyaya getirmişti. Çift, 2010 yılında da boşanmıştı.