



NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

İddialarda adı geçen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Seda Sayan'ın iddaları sonrası ilk kez objektiflere takılan Tuğba Coşkun, gazetecilerin bu konu hakkındaki soruları karşısında büyük panik yaşadı. Erbil ile evliliğinden Ali Sadi isminde bir oğlu olan Coşkun, ne yapacağını şaşırdı.