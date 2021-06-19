Ivana Sert düğün organizasyonunu bedavaya getiriyor





JESTİ BEDAVA ÇIKMIŞTI

İşletmeci sevgilisi Sezer Dermenci ile evlilik hazırlıkları yapmaya başlayan Sert, önceki gün bir düğün organizasyon firmasının reklamını yaptı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine doğum günü jesti yaptığı Boğaz manzaralı otele tek kuruş ödemeyerek bedavaya konaklayan İvana Sert'in düğün için reklam çalışmalarına başlaması, "Bedavaya gelin olacak" yorumları yaptırdı.





İvana Sert'in oğlu Ateş de annesinin Sezer Dermenci ile evliliğine onay verdi.