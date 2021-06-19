Ivana Sert düğün organizasyonunu bedavaya getiriyor

Ünlüler sosyal medya sayesinde bedavaya yaşamaya iyice alıştı. "Bedava sirke baldan tatlıdır" sözünü sık sık hatırlatan ünlü isimler, kazandıkları paraları harcamak yerine sponsor anlaşmalarıyla ceplerini doldurmaya devam ediyor.
Daha önce de giydiği çorabından, küpesine kadar her şeyini bedavaya getiren İvana Sert, şimdi de düğünü için sponsor bulmaya başladı.
JESTİ BEDAVA ÇIKMIŞTI
İşletmeci sevgilisi Sezer Dermenci ile evlilik hazırlıkları yapmaya başlayan Sert, önceki gün bir düğün organizasyon firmasının reklamını yaptı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine doğum günü jesti yaptığı Boğaz manzaralı otele tek kuruş ödemeyerek bedavaya konaklayan İvana Sert'in düğün için reklam çalışmalarına başlaması, "Bedavaya gelin olacak" yorumları yaptırdı.
İvana Sert'in oğlu Ateş de annesinin Sezer Dermenci ile evliliğine onay verdi.