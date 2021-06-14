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    'da tatil yapan , özgürlükte sınır aştı! Uluorta soyunup 'pes' dedirtti

    , tatil sezonunu ailece ’da açtı. Önceki gün arkadaşlarına misafir olan , özgürlükte sınır aştı. Çetin, mayosunu değiştirirken uluorta soyunup ‘pes’ dedirtti.

    Takvim
    Doğan Savaş TAKVIM
    Hop aile var

    Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

    Öğlen saatlerinde çifte Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas misafir oldu.

    Uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı.

        Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi.

        Sinan Çetin, 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak Takvim tarafından görüntülenmişti.

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        Ünlü şarkıcı ve Erener, ailece tatil yaptıkları teknelerinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor.
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