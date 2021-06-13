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    Kalp Yarası'nın yıldızı : Dizi ekibi çok özel | Magazin haberleri

    'daki çekimlerden fırsat bulup kısa süreliğine 'a gelen 'Kalp Yarası'nın yıldızı , "Dizi ekibimiz çok özel" dedi. İşte haberin detayları ve 13 Haziran tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Ekip çok özel

    ATV'nin yeni başlayacak dizisi 'Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Hatay'daki çekimlerden fırsat bulup kısa süreliğine İstanbul'a gelen güzel oyuncu, "Dizi ekibimiz çok özel" dedi.



    TİCARET KADINI
    Eski manken Ebru Destan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'taydı. Birlikte güzellik merkezi açtığı ortağıyla alışverişe çıkan Destan, maskesini de hiç çıkarmadı.




    SINAV SONRASI TATİL
    Sosyetik Hande Demir, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tatil öncesi alışverişe çıkan Demir, "Oğlumun sınavı var. O bittikten sonra biz de Ege'ye gideceğiz. Tatili iple çekiyorum" dedi.



        ANA OĞUL OYUNDA
        Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'le evliliğinden olan sevimli oğlu Marsel ile tatilde... Kumda annesiyle oyunlar oynayan sevimli Marsel, objektiflere alışık haliyle de "Annesinin oğlu" dedirtti.



        DERGİ ÇEKİMİ GİBİ
        Birçok ünlü isim gibi Ege'nin maviliklerine demir atan Müjde Uzman, tekneden bu kareyi paylaştı. Masmavi denizin içerisinde böyle paylaşım yapan güzel oyuncunun büyük beğeni toplayan bu karesi, sanki bir dergi çekimini andırdı.
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