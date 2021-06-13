ATV'nin yeni başlayacak dizisi 'Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Hatay'daki çekimlerden fırsat bulup kısa süreliğine İstanbul'a gelen güzel oyuncu, "Dizi ekibimiz çok özel" dedi.
TİCARET KADINI
Eski manken Ebru Destan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'taydı. Birlikte güzellik merkezi açtığı ortağıyla alışverişe çıkan Destan, maskesini de hiç çıkarmadı.
SINAV SONRASI TATİL
Sosyetik Hande Demir, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tatil öncesi alışverişe çıkan Demir, "Oğlumun sınavı var. O bittikten sonra biz de Ege'ye gideceğiz. Tatili iple çekiyorum" dedi.