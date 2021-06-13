



DERGİ ÇEKİMİ GİBİ

Birçok ünlü isim gibi Ege'nin maviliklerine demir atan Müjde Uzman, tekneden bu kareyi paylaştı. Masmavi denizin içerisinde böyle paylaşım yapan güzel oyuncunun büyük beğeni toplayan bu karesi, sanki bir dergi çekimini andırdı.

