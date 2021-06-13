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    : "Babamı en son, yedi yaşımda 'nda gördüm"

    , “Babamı en son 7 yaşında gördüm” dedi ve ekledi: Bu hayatta baba konusunda şanssızım. İlişkilerimde de bu etken oldu. Ne zaman sevsem, bağlansam hep bir korku, hep bir endişe geldi

    En baba dram
    Güzel oyuncu , projeleri ve özel hayatıyla her dönem magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Şimdi de hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

    Babasına dair sözleri ise herkesi ağlattı: Sıkıcı bir hayatım olmadı, hep bir hikâyem oldu. Babamı en son, yedi yaşımda 'nda gördüm. O bizim finalimiz oldu. Bu hayatta baba konusunda şanssızım. İlişkilerimde de bu etken oldu. Ne zaman sevsem, bağlansam hep bir korku, hep bir endişe geldi. Savaşçı olduğumu düşünüyorum. Bir insan savaşçı doğar ya da doğmaz. Düşüşlerimden mazohist bir şekilde keyif alıyorum. Sevgilim Dinç'le aramızdaki yaş farkı 20. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
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