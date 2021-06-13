Güzel oyuncu Hande Ataizi, projeleri ve özel hayatıyla her dönem magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Şimdi de hayatının bilinmeyenlerini anlattı.
Babasına dair sözleri ise herkesi ağlattı: Sıkıcı bir hayatım olmadı, hep bir hikâyem oldu. Babamı en son, yedi yaşımda Gülhane Parkı'nda gördüm. O bizim finalimiz oldu. Bu hayatta baba konusunda şanssızım. İlişkilerimde de bu etken oldu. Ne zaman sevsem, bağlansam hep bir korku, hep bir endişe geldi. Savaşçı olduğumu düşünüyorum. Bir insan savaşçı doğar ya da doğmaz. Düşüşlerimden mazohist bir şekilde keyif alıyorum. Sevgilim Dinç'le aramızdaki yaş farkı 20. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
Babasına dair sözleri ise herkesi ağlattı: Sıkıcı bir hayatım olmadı, hep bir hikâyem oldu. Babamı en son, yedi yaşımda Gülhane Parkı'nda gördüm. O bizim finalimiz oldu. Bu hayatta baba konusunda şanssızım. İlişkilerimde de bu etken oldu. Ne zaman sevsem, bağlansam hep bir korku, hep bir endişe geldi. Savaşçı olduğumu düşünüyorum. Bir insan savaşçı doğar ya da doğmaz. Düşüşlerimden mazohist bir şekilde keyif alıyorum. Sevgilim Dinç'le aramızdaki yaş farkı 20. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.