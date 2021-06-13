Pandemiden korkan zenginler, yatlarına atladı. Türk sularına açıldı. Rus iş adamı Alexei Golubovich'in 30 milyon dolarlık yatı Khalilah da Bodrum'a demir attı. Dünyanın karbonlu ve altın renkli ilk yatı olan Khalilah, tüm bakışları üzerinde topladı.
Lüks yatın haftalık kirasının 275 bin dolar olduğu vurgulandı. Bu arada Golubovich, eski eşinin kendisine açtığı milyar dolarlık tazminat davasıyla savaşıyor.
Lüks yatın haftalık kirasının 275 bin dolar olduğu vurgulandı. Bu arada Golubovich, eski eşinin kendisine açtığı milyar dolarlık tazminat davasıyla savaşıyor.