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    Pandemiden korkan zenginler, yatlarına atladı. Türk sularına açıldı. Rus iş adamı h'in 30 milyon dolarlık yatı Khalilah da 'a demir attı.

    Lüküs hayat!
    Pandemiden korkan zenginler, yatlarına atladı. Türk sularına açıldı. Rus iş adamı h'in 30 milyon dolarlık yatı Khalilah da 'a demir attı. Dünyanın karbonlu ve altın renkli ilk yatı olan Khalilah, tüm bakışları üzerinde topladı.

    Lüks yatın haftalık kirasının 275 bin dolar olduğu vurgulandı. Bu arada Golubovich, eski eşinin kendisine açtığı milyar dolarlık tazminat davasıyla savaşıyor.
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