Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Seren Serengil'in safra kesesi iflas etti

    Seren Serengil (50), zayıflamak için 2016 yılında mide ameliyatı geçirdi. Ancak operasyonun ardından kilo verse de sağlığı elden gitti. Ünlü şarkıcı dün aniden rahatsızlandı. Sevgilisi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

    Safra kesesi iflas etti

    Seren Serengil (50), zayıflamak için 2016 yılında mide ameliyatı geçirdi. Ancak operasyonun ardından kilo verse de sağlığı elden gitti. Ünlü şarkıcı dün aniden rahatsızlandı.

    Sevgilisi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyata alındı. Tohma, "Seren'in safra kesesi iflas etmiş. Böbrek kanalları da tıkanmış. Dualarınızla inşallah bugünleri atlatacak" ifadesini kullandı.

    Bu arada Serengil, ameliyattan 3.5 ay sonra kısa sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söylemişti. Bu operasyonda bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Konutların 25 yıllık gazı hazır
    Haberler Saklambaç Seren Serengil'in safra kesesi iflas etti