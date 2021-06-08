Seren Serengil'in safra kesesi iflas etti

Seren Serengil (50), zayıflamak için 2016 yılında mide ameliyatı geçirdi. Ancak operasyonun ardından kilo verse de sağlığı elden gitti. Ünlü şarkıcı dün aniden rahatsızlandı.

Sevgilisi Mustafa Tohma tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyata alındı. Tohma, "Seren'in safra kesesi iflas etmiş. Böbrek kanalları da tıkanmış. Dualarınızla inşallah bugünleri atlatacak" ifadesini kullandı.

Bu arada Serengil, ameliyattan 3.5 ay sonra kısa sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söylemişti. Bu operasyonda bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.