Şeyma suçbaşı!

Şeyma Subaşı, elinden telefonu düşürmedi! "Sosyal medya fenomeniyim" deyip fotoğraflar servis etti! Lüks yaşantısıyla dikkat çekti! Herkes "İşi yok gücü yok. Nereden bu değirmenin suyu" dedi! Vatandaş Şeyma'nın sırrını merak ederken Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye karar verdi! Parmağına 1 milyon dolarlık yüzüğü takıp arz-ı endam etti! Sevgilisinin kendisi için yolcu uçağı tuttuğunu ilan etti! Ancak Mısırlı damadın sanıldığı gibi zengin olmadığı belirtildi. Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın doğumdaki adı Mohamed Essam El Saloussy'di. Mohammed Alsaloussi, 2005 yılında Kanada vatandaşı olmak için başvurdu. Ancak gerçeğe aykırı beyanlar verince başvurusu reddedildi. Mısırlı sevgili, 2017 yılında adını Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdi. California'da uyuşturucu madde kullanmak ve halka açık yerde taşkınlık çıkarmak suçundan hapse girdi. Sanıldığı gibi 11 şirketi değil 1 şirkete sahipti! Onun da tek çalışanı kendisiydi.

Ayrıca milyarder olduğu ifade edilen Alsaloussi'nin Forbes listesinde yer almaması da dikkat çekti. Peki Şeyma'nın "Milyarder" diye tanıttığı Alsaloussi'nin gerçek planı neydi! Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Mısırlı damat, ünlü kadınlarla birlikte olup güvenilirlik elde etmek istiyor. Bu şekilde kara para aklıyor. Mohammed Alsaloussi'nin bu gizemini iddialara göre Şeyma da biliyor. Hatta onunla iş birliği yapıyor.

KRİPTOSU ÇIKTI!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez de kripto para oldu. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan kripto para, küçük bir coin borsasında yerini aldı. 'Meme Coin', şimdiden yükselişe geçti. Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan 'SYMS' kısaltmasıyla listelenen paranın değeri şu anda 0.183344 dolar (yaklaşık 1,5 TL). İddialara göre Şeyma Subaşı adına çıkarılan kripto paranın arkasında da Mısırlı damat var. Bu arada MEME COİN kripto para yatırımcılarının sıkça karşılaştığı bir terim. Bu paralar şaka amacıyla piyasaya çıkarılır, şakanın asıl kaynağının ünüyle tanınırlar.

KARDEŞİ EMLAKÇI!

Mısırlı damadın ailesinin "En zenginler listesinde olduğu belirtildi! Ancak bu bilgi de gerçek değildi. Alsaloussi'nin babasının Dubai'de petrol şirketinde çalıştığı öğrenildi. Ablasının da yine Dubai'de bir emlakçıda çalıştığı belirtildi. Bu arada Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında dava açılmıştı.

TAKİP ETMEYİ BIRAKIN

Bir anne olarak gençleri ve ailelerini uyarıyorum, Şeyma'yı lütfen takip etmeyin!

Şeyma'yı gören kolay yoldan para kazanmanın derdine düşüyor. Gençlerimize bu zamanda kötü örnek.

Taktığı yüzük de sahte çıkabilir! Boşuna hava attı.

Şeyma Şeyhma olamayacak yani!

Suyun başı kurudu!