Çağla Şıkel'den sonra Bodrum'un diğer müdavimi Özlem Yıldız da tatil beldesindeki yüksek fiyatlardan dert yandı. Küçüklüğünden beri ailesiyle birlikte Akyarlar'da son derece mütevazı bir tatil yapan ünlü sunucu, pandemiyi fırsat bilip fahiş fiyat artışına giden işletmelere tepki gösterdi.
Bir süredir İstanbul ile Bodrum arasında mekik dokuyan Özlem Yıldız, şöyle dedi: "Allah yardımcımız olsun; fiyatlar bu sene çok yüksek. Eskisi gibi güzel güzel tatillere, restoranlara gitme devri bitmiş. Her şeyi hesap kitap yaparak gidiyoruz. Uzun süre kalacaksam daha ideal yerleri tercih ediyorum. Uçak saatlerine bakıyorum ve daha uygun bilet ayarlamaya çalışıyorum."
ÇEŞME TARTIŞMASI
Özlem Yıldız'ın yıllardır tatil yaptığı ve Bodrum'un en ekonomik yerlerinden biri olarak bilinen Akyarlar'daki bazı işletmeler de şezlonglara oturmanın bedelini en az 60 TL olarak belirledi. Uyanık işletmeler, bu rakama tepki gösteren tatilciye de "Zaten bir hamburger yiyip ayrın içsen bu fiyatı ödeyeceksin" savunmasında bulundu. Bu arada Çağla Şıkel'in "Bu yaz Bodrum çok pahalı, o yüzden Çeşme'ye gideceğim" sözü de sosyal medyada polemik başlattı. Birçokları, "Çeşme de Bodrum'dan farksız" diyerek düşüncesini dile getirdi.
ÇEŞME'DE FİYATLAR NE?
Bodrum'dan daha ucuz' denilen Çeşme'de de biber taratora 35 TL, salataya 28 TL yazılıyor! Mekanlardaki kuverle beraber alınan servis bedeli de cabası
Instagram'da adisyonları paylaşan 'hes.app' profili, önceki gün Çeşme'nin ünlü mekanlarından biri olan Ferdi Baba'dan yansıyan hesabı paylaştı. Buna göre mekanda 4 kişi balık keyfine 1.890 TL ödedi.
Kişi başı kuverin 12 TL yazıldığı mekanda 171 TL'lik yüzde 10 servis bedeli de alındı. Mekanda fırın enginar 40 TL, patlıcan dövme 35, biber tarator 35, bir dilim beyaz peynir 10, salata 28 TL…
Bir süredir İstanbul ile Bodrum arasında mekik dokuyan Özlem Yıldız, şöyle dedi: "Allah yardımcımız olsun; fiyatlar bu sene çok yüksek. Eskisi gibi güzel güzel tatillere, restoranlara gitme devri bitmiş. Her şeyi hesap kitap yaparak gidiyoruz. Uzun süre kalacaksam daha ideal yerleri tercih ediyorum. Uçak saatlerine bakıyorum ve daha uygun bilet ayarlamaya çalışıyorum."
ÇEŞME TARTIŞMASI
Özlem Yıldız'ın yıllardır tatil yaptığı ve Bodrum'un en ekonomik yerlerinden biri olarak bilinen Akyarlar'daki bazı işletmeler de şezlonglara oturmanın bedelini en az 60 TL olarak belirledi. Uyanık işletmeler, bu rakama tepki gösteren tatilciye de "Zaten bir hamburger yiyip ayrın içsen bu fiyatı ödeyeceksin" savunmasında bulundu. Bu arada Çağla Şıkel'in "Bu yaz Bodrum çok pahalı, o yüzden Çeşme'ye gideceğim" sözü de sosyal medyada polemik başlattı. Birçokları, "Çeşme de Bodrum'dan farksız" diyerek düşüncesini dile getirdi.
ÇEŞME'DE FİYATLAR NE?
Bodrum'dan daha ucuz' denilen Çeşme'de de biber taratora 35 TL, salataya 28 TL yazılıyor! Mekanlardaki kuverle beraber alınan servis bedeli de cabası
Instagram'da adisyonları paylaşan 'hes.app' profili, önceki gün Çeşme'nin ünlü mekanlarından biri olan Ferdi Baba'dan yansıyan hesabı paylaştı. Buna göre mekanda 4 kişi balık keyfine 1.890 TL ödedi.
Kişi başı kuverin 12 TL yazıldığı mekanda 171 TL'lik yüzde 10 servis bedeli de alındı. Mekanda fırın enginar 40 TL, patlıcan dövme 35, biber tarator 35, bir dilim beyaz peynir 10, salata 28 TL…