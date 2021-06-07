Zenginler, virüse karşı kesenin ağzını açtı.
İzole yolculuk için özel uçak kiraladı. Özel jetlere talep patlaması yaşandı.
Bu yüzden jetlere 'dolmuş' sistemi getirildi. Özel jetlerdeki koltuklar birkaç gün öncesinden satışa çıkıyor.
Zenginler, virüse karşı kesenin ağzını açtı.
İzole yolculuk için özel uçak kiraladı. Özel jetlere talep patlaması yaşandı.
Bu yüzden jetlere 'dolmuş' sistemi getirildi. Özel jetlerdeki koltuklar birkaç gün öncesinden satışa çıkıyor.
Örneğin 8 Haziran'da Bodrum'dan İstanbul'a özel jetle dönmek isterseniz kişi başı 495 euro ödemek zorundasınız.
25 Haziran'da İstanbul'dan Londra'ya gitmek için de kişi başı 2 bin 250 euro ödeyebilirsiniz. Bu hizmeti kullananlar arasında Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Deniz Akkaya, Şevval Şahin de var.