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    Capri’de love story! ve sevgilisi 'dan romantik pozlar

    ’da kariyer peşinde koşan sevgilisi ile Capri’de romantik anlar yaşadı. Geçtiğimiz ay ihanet skandalıyla gündem olan ikili, “Aşk ağır bastı” dedirtti.

    Capri’de love story

    Can Yaman ile Diletta Leotta çifti ihanet iddialarının üzerine sünger çekip aşklarına kaldığı yerden devam kararı aldı.



    İhanete göz yumduğu için eleştirilen Can Yaman, önceki gün sevgilisiyle İtalya'nın Capri Adası'na tekneyle tatile çıktı. Gün boyunca el ele göz göze pozlar paylaşan ikilinin aşkı İtalyan basınında da geniş yer buldu.

    Sevgilisini kucağına alarak aşk filmi gibi çekimler yapan Can Yaman, sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşımlar üzerine Leotta'nın İtalyan iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmasını hatırlatan İtalyan gazeteler, "Yaman, Leotta'ya olan aşkından vazgeçmedi ve sevgilisinin yanında durmayı tercih etti" şeklinde haberler yaptı.



    Can Yaman sevgilisi Leotta ile kucak kucağa çekilmiş görüntülerini "Capri'de aşk başkadır" yorumu yaptırdı.

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