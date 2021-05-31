



İhanete göz yumduğu için eleştirilen Can Yaman, önceki gün sevgilisiyle İtalya'nın Capri Adası'na tekneyle tatile çıktı. Gün boyunca el ele göz göze pozlar paylaşan ikilinin aşkı İtalyan basınında da geniş yer buldu.



Sevgilisini kucağına alarak aşk filmi gibi çekimler yapan Can Yaman, sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşımlar üzerine Leotta'nın İtalyan iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmasını hatırlatan İtalyan gazeteler, "Yaman, Leotta'ya olan aşkından vazgeçmedi ve sevgilisinin yanında durmayı tercih etti" şeklinde haberler yaptı.