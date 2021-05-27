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    Milyonluk ifşa! ve 'in boşanması kitap oluyor...

    2018'de boşandığı 'la nafaka yüzünden davalık olan 'in başına talih kuşu kondu. Bir yayınevi, Sırp güzele kitap teklifi yaptı. Musti ile 10 yıllık evliliklerinin detaylarını ve boşanma nedenini kitabında anlatması istenen , bunun karşılığında tam 100 bin euro kazanacak!..

    Milyonluk ifşa

    Son dönemde 2018'de boşandığı 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'la girdiği nafaka savaşıyla gündemden düşmeyen Emina Jahovic'e sürpriz teklif...




    Musti hakkında aylık 25 bin lira olan nafakayı 26 aydır ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan Emina, ülkesi Sırbistan'daki gazetelere şu demeci vermişti: "Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum." Bu çıkışıyla polemik yaratan Emina Jahovic'e şimdi de Türkiye'deki bir yayınevi, kitap teklifi yaptı.



    Mustafa Sandal'la evliliği ve sır gibi saklanan boşanma nedenlerini anlatması istenen Sırp güzele karşılığında da 100 bin euro teklif edildi.



        Emina Jahovic, özel hayatıyla ilgili sırları ifşa etmeyi kabul ederse tam 1 milyon TL'nin sahibi olacak...



        39 yaşındaki Emina, alamadığı nafaka nedeniyle Musti'ye haciz yollamıştı.

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        Haberler Saklambaç Milyonluk ifşa! Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in boşanması kitap oluyor...