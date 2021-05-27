Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yeni diziye hazırlık mı yapıyor? gizemi...

    Güzel oyuncu , önceki gün ’in ‘Pir-i Lezzet’ kitabıyla görüntülendi. Sarıkaya, ‘Yeni diziye hazırlık mı yapıyor?’ dedirtti.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Serenay gizemi
    Son dönemde adı 'la anılan , önceki gün 'deydi. İş insanıyla çıkan aşk haberlerini bir kez daha yalanlayan güzel oyuncunun elindeki kitap, dikkat çekti. 'in 'Pir-i Lezzet' kitabını tutan Sarıkaya, 'Yeni dizisine mi hazırlanıyor?' dedirtti.



    Osmanlı döneminde bir aşçının yemeklerin büyülü dünyasında gastronomi, aşk ve intikam üçgeni içerisinde gelişen maceralarını konu alan kitabın, dizi olacağı biliniyordu… Serenay'ın son karesi de dijital bir platform için hazırlanan dizinin kadrosunda olacağını düşündürdü.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan HSK'ya atama
    Haberler Saklambaç Yeni diziye hazırlık mı yapıyor? Serenay Sarıkaya gizemi...