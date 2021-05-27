Son dönemde adı Haldun Demirhisar'la anılan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. İş insanıyla çıkan aşk haberlerini bir kez daha yalanlayan güzel oyuncunun elindeki kitap, dikkat çekti. Saygın Ersin'in 'Pir-i Lezzet' kitabını tutan Serenay Sarıkaya, 'Yeni dizisine mi hazırlanıyor?' dedirtti.
Osmanlı döneminde bir aşçının yemeklerin büyülü dünyasında gastronomi, aşk ve intikam üçgeni içerisinde gelişen maceralarını konu alan kitabın, dizi olacağı biliniyordu… Serenay'ın son karesi de dijital bir platform için hazırlanan dizinin kadrosunda olacağını düşündürdü.
Osmanlı döneminde bir aşçının yemeklerin büyülü dünyasında gastronomi, aşk ve intikam üçgeni içerisinde gelişen maceralarını konu alan kitabın, dizi olacağı biliniyordu… Serenay'ın son karesi de dijital bir platform için hazırlanan dizinin kadrosunda olacağını düşündürdü.