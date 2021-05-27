Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dün Instagram'da bu karesini paylaştı. Karizmatik oyuncunun gülümseyerek verdiği bu poza 1 saatte 500 bin beğeni geldi. Fahriye Evcen de eşine "Çok tatlısınız beyefendi" diye yorum yaptı.
DOKTOR NE DERSE YAPARIM
Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'teydi. Aşıyla ilgili fikri sorulan güzel oyuncu, örnek olacak cümleler kurdu: "Herkesin bu konuda ayrı fikri olmasını absürt buluyorum. Doktorlar 'olacaksınız' diyorsa olacağız. Doktorlar ne diyorsa hep birlikte onu yapmalıyız." (Aydın HAMZA)
NAZ ÇIKIŞI
Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde gezen Naz Elmas, 'photoshoplu fotoğraflar paylaşıyor' eleştirisine yanıt verdi: "Buna ihtiyacım var mı?"