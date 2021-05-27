



TEKNE TRENDİNE O DA UYDU

Pandemiyle birlikte tekne tatiline olan rağbet bu yaz iyice arttı. Ünlüler arasında özellikle trend olan mavi tura start veren Eda Ece, sosyal medyadan paylaşım yapmadan geçmedi. Ece, pozuyla kıskandırdı.



Siyah bikinisi ve üzerine giydiği beyaz gömleğiyle teknede de tarzını konuşturan ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle de her zamanki gibi beğeni topladı. Eda Ece'nin paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.