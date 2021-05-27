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    Bu gülüşe 500 bin beğeni! Kuruluş Osman'ın yıldızı sosyal medyayı salladı (27 Mayıs magazin haberleri)

    Kuruluş Osman'ın başrolü 'in gülümseyerek verdiği bu poza 1 saatte 500 bin beğeni geldi. İşte haberin detayları ve 27 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim



    Kuruluş     Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dün Instagram'da bu karesini paylaştı. Karizmatik oyuncunun gülümseyerek verdiği bu poza 1 saatte 500 bin beğeni geldi. Fahriye Evcen de eşine "Çok tatlısınız beyefendi" diye yorum yaptı.




    DOKTOR NE DERSE YAPARIM
    Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'teydi. Aşıyla ilgili fikri sorulan güzel oyuncu, örnek olacak cümleler kurdu: "Herkesin bu konuda ayrı fikri olmasını absürt buluyorum. Doktorlar 'olacaksınız' diyorsa olacağız. Doktorlar ne diyorsa hep birlikte onu yapmalıyız." (Aydın HAMZA)




    NAZ ÇIKIŞI
    Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde gezen Naz Elmas, 'photoshoplu fotoğraflar paylaşıyor' eleştirisine yanıt verdi: "Buna ihtiyacım var mı?"



        İSTİKAMET YİNE BODRUM
        Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Maviler içerisinde hayli şık olan güzel oyuncu, "Yazı ailecek Bodrum'da evimizde geçireceğiz" dedi.



        PRATİK VE EKONOMİK
        Oyuncu         Murat Akkoyunlu, önceki gün Vadistanbul'daydı. Elektrikli motosikleti ile görüntülenen Akkoyunlu, "Kısa mesafeler için elektrikli motosiklet kullanıyorum, daha pratik oluyor" dedi.



        GEL KEYFİM GEL
        Ekranların güzel oyuncusu Nesrin Cavadzade da modaya uydu. Birçok ünlü isim gibi tekne tatiline çıkan ünlü oyuncu, masmavi Ege denizini arkasına alıp bu pozu verdi. Elinde sütüyle poz veren Nesrin Cavadzade, "Gel keyfim gel" dedirtti.



            TEKNE TRENDİNE O DA UYDU
            Pandemiyle birlikte tekne tatiline olan rağbet bu yaz iyice arttı. Ünlüler arasında özellikle trend olan mavi tura start veren Eda Ece, sosyal medyadan paylaşım yapmadan geçmedi. Ece, pozuyla kıskandırdı.

            Siyah bikinisi ve üzerine giydiği beyaz gömleğiyle teknede de tarzını konuşturan ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle de her zamanki gibi beğeni topladı. Eda Ece'nin paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.



            AMERİKA'YA             DEMİR ATTILAR
            Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, ABD'li olup çıktı. Neredeyse 20 gündür Amerika'da olan ünlü çift, burada Covid aşılarını da yaptırdı. İkili, önceki gün de arabadan böyle selfie çekip paylaştı.




            ÇİFTE KUMRULAR
            Magazin dünyasının romantik çifti Şükran Ovalı ile Caner Erkin'den yeni aşk pozu… Futbolcu eşiyle tatilden çekilmiş bu pozunu sosyal medya hesabında paylaşan güzel oyuncuya, "Çifte kumrular" yorumu yağdı.
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            Haberler Saklambaç Bu gülüşe 500 bin beğeni! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı (27 Mayıs magazin haberleri)