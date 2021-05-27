



Bu arada dört yıldızın saatleri arasında dikkat çeken bir detay da Mesut Özil'in saatinin Cristiano Ronaldo'nun taktığı 226 bin dolarlık Tag Heuer marka saatin neredeyse dört katı pahalı olmasıydı.



BEŞ YILDA ÜRETİLDİ

Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu.