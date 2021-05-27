Mesut Özil'in geçtiğimiz gün taktığı saati, sadece Türkiye değil dünya gündemine de geldi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Richard Mille marka RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph saati, dünyaca ünlü starların saatlerinin tanıtıldığı 'Celebwatchspotter' Instagram hesabında da konu oldu.
Mesut Özil, Conor McGregor, Cristiano Ronaldo ve Drake'in son aldıkları saatleri derleyen site, takipçilerine "Hangi saat güzel?" diye sordu. Özil'in 8 milyonluk saati hepsini solladı.
Bu arada dört yıldızın saatleri arasında dikkat çeken bir detay da Mesut Özil'in saatinin Cristiano Ronaldo'nun taktığı 226 bin dolarlık Tag Heuer marka saatin neredeyse dört katı pahalı olmasıydı.
BEŞ YILDA ÜRETİLDİ
Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu.