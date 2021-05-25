Pandeminin parlayan yıldızı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aylardır sayıkladığı tatile çıktı. Arkadaşlarıyla Kaş'a giden ünlü popçunun, Patara'da verdiği bu poz "İrem'e tatil yaradı" dedirtti.
LOKUM GİBİ ARKADAŞ
Oyuncu Meriç Aral, önceki gün sevimli köpeğiyle bu pozunu paylaştı. Aral, objektiflere dilini çıkarıp poz verirken 'Lokum' isimli köpeğin şaşkın bakışları yüzleri gülümsetti.
AİLENİN YENİ ÜYESİ
Hayvan dostu Pınar Altuğ, İğneada'da gördüğü bir köpeğe aşık oldu. Sevimli köpeği sahiplenen oyuncu, can dostuyla bu karesine "Ailemizin yeni üyesi Gazoz" diye yazdı.