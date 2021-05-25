DENİZ KIZI BURCU

Manken Burcu Esmersoy, denize açıldı! İpekyol firması ile sahil koleksiyonu için anlaştı. Birbirinden iddialı mayolarla, objektiflerin karşısına geçti. Fiziği ile görenleri mest etti. Tanıttığı mayo ve bikinilerin ise şimdiden satış rekoru kırdığı öğrenildi.