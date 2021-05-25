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    , geçtiğimiz günlerde aylardır sayıkladığı tatile çıktı

    Pandeminin parlayan yıldızı , geçtiğimiz günlerde aylardır sayıkladığı tatile çıktı. Arkadaşlarıyla Kaş'a giden ünlü popçunun, Patara'da verdiği bu poz "İrem'e tatil yaradı" dedirtti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 25 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Tatil yaradı

    Pandeminin parlayan yıldızı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aylardır sayıkladığı tatile çıktı. Arkadaşlarıyla Kaş'a giden ünlü popçunun, Patara'da verdiği bu poz "İrem'e tatil yaradı" dedirtti.

    LOKUM GİBİ ARKADAŞ
    Oyuncu Meriç Aral,     önceki gün sevimli köpeğiyle bu pozunu paylaştı. Aral, objektiflere dilini çıkarıp poz verirken 'Lokum' isimli köpeğin şaşkın bakışları yüzleri gülümsetti.

    AİLENİN YENİ ÜYESİ
    Hayvan     dostu Pınar Altuğ, İğneada'da gördüğü bir köpeğe aşık oldu. Sevimli köpeği sahiplenen oyuncu, can dostuyla bu karesine "Ailemizin yeni üyesi Gazoz" diye yazdı.

        LARİSSA KORKUSU
        Sempatik çift Larissa ile Burak Gacemer, sosyal medyada yüzleri güldürüyor. Önceki gün eşinin yanına yüz maskesini yapıp giden Brezilyalı oyuncu, Gacemer'i korkuttu. Burak Gacemer, bu kareye "Bezleri harcamışım da... Jason peşimde" yazarak eşini '13. Cuma' korku filmindeki karaktere benzetti.

        YAŞ GÜNÜNDE URLA TATİLİ
        Merve Oflaz, önceki gün yeni yaşını aşkı Allan Hakko ile kutladı. Hafta sonuna denk gelen yaş gününde Urla'daki bir butik otele giden ikili, burada dostlarıyla doğum günü kutlaması yaptı.

        ZEHRA'DAN TATLI SELFİE
        Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, önceki gün kedisiyle miskinlik yaptı. Yılmaz, selfie çekerken objektiflere gülücük saçarken minik kedi, poz vermekten pek de memnun değil gibiydi.

            GÜZELLİĞİN DOĞAL HALİ
            Eşi Sinan Akçıl'la Bodrum'da tatil yapan Burcu Kıratlı, önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaştı. Sıfır makyajlı haliyle masmavi Bodrum denizini arkasına alan Kıratlı'nın doğal güzelliğine övgü yağdı.

            AİLESİNİN İZİNDEN
            Fahriye Evcen,             marka yüzü olduğu Prima'nın reklam filminde oğluyla rol aldı. Karan'ın kameralar karşısında sergilediği sempatik tavırlar, "Babası Burak Özçivit ve annesi gibi geleceğin oyuncusu yetişiyor" dedirtti.

            KAPADOKYA'DA AT SEFASI
            Dosso Dossi Fashion Show'da             nefes kesen Özge Ulusoy, 'güzel atlar diyarı' Kapadokya'daki çekimlerden sonra atlarla stres attı. Atlara olan sevgileriyle bilinen Ulusoy, peri bacalarının büyülü atmosferinde de böyle poz verdi.

                ÖZÜNÜ SEVDİĞİM
                Yıldız Çağrı Atiksoy,                 nişanlısı Berk Oktay ile tatilden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, aşkına "Özünü sevdiğim. Seninle geçirdiğim her günüme hamdolsun" diye yazdı.

                MİLYONLUK BAŞARI
                Tarabesk                 albümünde Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserini cover'layan Begüm Polat, YouTube'da 1 haftada 1 milyon izlenerek büyük beğeni kazandı.

                DENİZ KIZI BURCU
                Manken                 Burcu Esmersoy, denize açıldı! İpekyol firması ile sahil koleksiyonu için anlaştı. Birbirinden iddialı mayolarla, objektiflerin karşısına geçti. Fiziği ile görenleri mest etti. Tanıttığı mayo ve bikinilerin ise şimdiden satış rekoru kırdığı öğrenildi.
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                'Güneşimi söndürdü gün yüzü görmesin'
                Haberler Saklambaç İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aylardır sayıkladığı tatile çıktı