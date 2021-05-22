



HEM İŞ HEM TATİL

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, önceki gün Yalıkavak Marina'daki mağazasının açılışını yaptı. Eşi Emel Hanım ile birlikte Bodrum'a giden Ayaydın, iki günlük tatilin ardından İstanbul'a döndü.