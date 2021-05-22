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    ir aşkı Cansu Bulut'la Bodrum'da | Ünlüler tatil sezonunu açtı

    ir, Cansu Bulut'la Bodrum'un eşsiz denizinin keyfini çıkardı. İşte haberin detayları ve 22 Mayıs tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Önder’in 'Cansu'yu

    Türkiye eski erkek güzeli ve işletmeci Önder Bekensir, çapkınlığa son verdi. Aradığı mutluluğu Cansu Bulut'ta bulan Bekensir, önceki gün tekne broker'ı aşkıyla Gündoğan Mare Deluxe Otel içerisinde yer alan Danış Beach'teydi.



    Bayram sonrası Bodrum'da yaşayan annesinin ziyaretine giden Önder Bekensir'e Cansu Bulut da eşlik etti. Sekiz aydır birlikte olduğu sevgilisiyle annesini tanıştıran ünlü işletmeci, "Önder, nikah masasına oturmaya hazır" dedirtti.

    Önder Bekensir, Cansu Bulut'la Bodrum'un eşsiz denizinin keyfini çıkardı.



    CAN DOSTUYLA YÜRÜYÜŞ
    Semiramis Pekkan, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Otel'den çıkarken görüntülendi. Pandemiden dolayı çok sık dışarıya çıkmayan Pekkan, sakinliği görünce köpeğini gezdirmeye çıkartarak yürüyüş yaptı.



        KURALLARA UYDU
        Tilda Tezman, önceki gün Türkbükü'ndeki Mavi Otel'deydi. Akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan Tilda Hanım, maskesini bir an olsun çıkarmayarak pandemi kurallarına uydu.



        GÜZEL KAPTAN
        Eşi Erol Özmandıracı sayesinde tekne tutkunu olup çıkan Naz Elmas, önceki gün eşi ve arkadaşlarıyla Göcek 21. İlkbahar Yarışları'na katıldı. Nefess Racing Team ekibiyle yarışan güzel oyuncu, ikinciliği elde etti.



        HEM İŞ HEM TATİL
        İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, önceki gün Yalıkavak Marina'daki mağazasının açılışını yaptı. Eşi Emel Hanım ile birlikte Bodrum'a giden Ayaydın, iki günlük tatilin ardından İstanbul'a döndü.



            ŞANS ZİYARETİ
            Selma Türkeş, önceki gün eski dostu Besim Kazado'nun işlettiği Gündoğan'daki Dozo Restaurant-Beach'i ziyaret etti. Türkeş, hem dostuyla hasret giderdi; hem de yeni sezon öncesi şans diledi.

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            Haberler Saklambaç Önder Bekensir aşkı Cansu Bulut'la Bodrum'da | Ünlüler tatil sezonunu açtı