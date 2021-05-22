Türkiye eski erkek güzeli ve işletmeci Önder Bekensir, çapkınlığa son verdi. Aradığı mutluluğu Cansu Bulut'ta bulan Bekensir, önceki gün tekne broker'ı aşkıyla Gündoğan Mare Deluxe Otel içerisinde yer alan Danış Beach'teydi.
Bayram sonrası Bodrum'da yaşayan annesinin ziyaretine giden Önder Bekensir'e Cansu Bulut da eşlik etti. Sekiz aydır birlikte olduğu sevgilisiyle annesini tanıştıran ünlü işletmeci, "Önder, nikah masasına oturmaya hazır" dedirtti.
Önder Bekensir, Cansu Bulut'la Bodrum'un eşsiz denizinin keyfini çıkardı.
CAN DOSTUYLA YÜRÜYÜŞ
Semiramis Pekkan, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Otel'den çıkarken görüntülendi. Pandemiden dolayı çok sık dışarıya çıkmayan Pekkan, sakinliği görünce köpeğini gezdirmeye çıkartarak yürüyüş yaptı.