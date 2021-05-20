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    , boşanma kararı aldı birkaç günde ipliği pazara çıktı!

    Dünyanın en zengin kişilerinden , boşanma kararı aldı. Birkaç günde ipliği pazara çıktı. Şimdi de çocuk tacizcisi Epstein'in sefahat gecelerine ilişkin iddialar ortalığa saçıldı.

    40 odalı evde 15'lik kaçamak

    Son günlerde çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ile ilgili yeni iddia: 2011 yılında 'in New York'un 'ndaki 40 odalı malikanesine saat 20:00'de girdi.

    Orada birkaç saat kaldı. Konuklar arasında, eski bir Güzeli olan Epstein'ın eski kız arkadaşı Dr. Eva Andersson-Dubin ile 15 yaşındaki kızı da vardı. 'ta yer alan habere göre o geceden çok mutlu ayrıldı. Hatta Epstein bir arkadaşına geceyle ilgili e-posta gönderip "Bill harika" yorumunu yaptı.

    Çocuk tacizi ve ticaretinden hapse atılan milyarder Jeffrey Epstein, suçunu itiraf etti. Hücresinde canına kıydığı iddia edildi. Çocuk fuhşuna aracılık etmekle suçlanan sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yargılanması ise sürüyor.

    TACİZLER MICROSOFT'U SARSTI
    Bu arada Bill Gates'in kadın çalışanlara sarkıntılık ettiği ve bir çalışanıyla cinsel ilişki yaşadığı da iddia edildi. Şirketi , zor duruma girdi. Değeri 1.27 trilyon dolar olan şirkette onlarca kadın çalışanın erkek mesai arkadaşları ve üst düzey yöneticiler tarafından cinsel tacize maruz kaldığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.

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