Son günlerde çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Bill Gates ile ilgili yeni iddia: 2011 yılında Jeffrey Epstein'in New York'un Doğu Yakası'ndaki 40 odalı malikanesine saat 20:00'de girdi.

Orada birkaç saat kaldı. Konuklar arasında, eski bir İsveç Güzeli olan Epstein'ın eski kız arkadaşı Dr. Eva Andersson-Dubin ile 15 yaşındaki kızı da vardı. New York Times'ta yer alan habere göre o geceden Gates çok mutlu ayrıldı. Hatta Epstein bir arkadaşına geceyle ilgili e-posta gönderip "Bill harika" yorumunu yaptı.

Çocuk tacizi ve ticaretinden hapse atılan milyarder Jeffrey Epstein, suçunu itiraf etti. Hücresinde canına kıydığı iddia edildi. Çocuk fuhşuna aracılık etmekle suçlanan sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yargılanması ise sürüyor.

TACİZLER MICROSOFT'U SARSTI

Bu arada Bill Gates'in kadın çalışanlara sarkıntılık ettiği ve bir çalışanıyla cinsel ilişki yaşadığı da iddia edildi. Şirketi Microsoft, zor duruma girdi. Değeri 1.27 trilyon dolar olan şirkette onlarca kadın çalışanın erkek mesai arkadaşları ve üst düzey yöneticiler tarafından cinsel tacize maruz kaldığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.