Dünya bir boşanma haberiyle çalkalandı.
Çünkü ayrılık kararını alan çift, dünyanın en zenginlerinden Bill Gates ile eşi Melinda'ydı.
İddiaya göre çift, 3 ay önce evleri ayırdı.
Dünya bir boşanma haberiyle çalkalandı.
Çünkü ayrılık kararını alan çift, dünyanın en zenginlerinden Bill Gates ile eşi Melinda'ydı.
İddiaya göre çift, 3 ay önce evleri ayırdı.
65 yaşındaki işadamı evi terk edip California'daki The Vintage Club isimli golf kulübünde kalmaya başladı.
Çok seçkin isimlerin üye olduğu kulübün yıllık üyelik ücreti tam 250 bin dolardı. Gates ailesinin 1990'da aldığı malikanenin değeri ise tam 12.5 milyon dolardı.
Aileye yakın kaynaklar Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer ve ortağı Mısırlı Nayel Nassar'la golf oynarken görüldüğünü yazdı.
Öte yandan çiftin boşanma haberleriyle ilgili yeni iddialar da vardı.
Buna göre Melinda Gates, 2019'dan beri boşanma avukatlarına danışmaya başladı.
Çünkü kocasının pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından rahatsızlık duymuştu.
Gates'in sözcüsü Bridgitt Arnold, 2019'da hayırseverlik için Gates ve Epstein'ın birkaç kez bir araya geldiğini ancak Gates'in bundan pişmanlık duyduğunu ve hata olarak gördüğünü söylemişti.
"AYRI HAYATLAR YAŞIYORUZ"
Öte yandan Gates çiftinin boşanma kararı, ABD medyasının manşetlerinde yer almaya devam ediyor.
Boşanmanın nedeni merak konusu olmayı sürdürürken New York Post'ta yer alan haberde Bill Gates'in arkadaşlarına bu evliliğin uzun zamandır sevgisiz bir şekilde devam ettiğini anlattığı kaydedildi.
Hatta "Ayrı hayatlar yaşıyoruz" dediği öğrenildi. Gazete ayrıca Melinda Gates'in Katolik inancı nedeniyle boşanma kararıyla mücadele ettiğini de yazdı.