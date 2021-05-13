Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğasında gerçekleştirilecek.
Peribacaları, yeraltı şehirleri ve eşsiz dokusuyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir moda etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Daha önce "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen çekimlerin, çevresel hassasiyetler nedeniyle Kapadokya'ya kaydırıldığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şöyle dedi: