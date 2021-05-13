"Salda Gölü, ülkemizin gözbebeği. UNESCO Doğal Miras Alanı Listesi'ne aday gösterilmesi üzerine Salda üzerinde ayrı bir hassasiyet oluştu. Biz de bu uluslararası sürecin etkilenmemesi adına rotamızı Kapadokya'ya çevirdik." 'Güzel Atlar Diyarı' olarak anılan Kapadokya'da şölen havasında yapılacak dijital defilenin görüntüleri, uluslararası bir kampanya dahilinde 50 ülke televizyonlarında yayınlanacak ve böylece ülkemizin tanıtımı için büyük bir katkı sağlanacak.