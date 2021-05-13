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    , , , , ... , 'ya kaydırıldı

    Gölü'nün 'ne aday gösterilmesiyle , 'ya kaydırıldı. Ünlü modellerin çıkacağı defile, 50 ülkede gösterilerek 'nin reklamı yapılacak. Aralarında , , , , ve 'ın da yer aldığı 30 manken, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında 21 Mayıs'ta yapılacak çekimlerde görsel bir şölene imza atacak.

    Son moda Kapadokya

    Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğasında gerçekleştirilecek.

    Peribacaları, yeraltı şehirleri ve eşsiz dokusuyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir moda etkinliğine ev sahipliği yapacak.

    Daha önce "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen çekimlerin, çevresel hassasiyetler nedeniyle Kapadokya'ya kaydırıldığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şöyle dedi:

        "Salda Gölü, ülkemizin gözbebeği. UNESCO Doğal Miras Alanı Listesi'ne aday gösterilmesi üzerine Salda üzerinde ayrı bir hassasiyet oluştu. Biz de bu uluslararası sürecin etkilenmemesi adına rotamızı Kapadokya'ya çevirdik." 'Güzel Atlar Diyarı' olarak anılan Kapadokya'da şölen havasında yapılacak dijital defilenin görüntüleri, uluslararası bir kampanya dahilinde 50 ülke televizyonlarında yayınlanacak ve böylece ülkemizin tanıtımı için büyük bir katkı sağlanacak.

        Aralarında Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan ve Pınar Tartan'ın da yer aldığı 30 manken, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında 21 Mayıs'ta yapılacak çekimlerde görsel bir şölene imza atacak.
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        Haberler Saklambaç Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan... Dosso Dossi Fashion Show, Kapadokya'ya kaydırıldı