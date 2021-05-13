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     skandalların adamı olmaya aday! Meğer çıplak bir şekilde...

    'in arkadaşı , ilginç açıklamalarda bulundu: Gates'in çıplak havuzda yüzdüğü partiler ve çapkınlığı medya tarafından çok iyi biliniyordu. Şimdi tekrar eskiye dönüş yapacak…

    Çıplak Bill!

    Microsorft'un kurucusu Bill Gates'in kirli sırları bir bir ortaya dökülüyor.

    Gates'in eski arkadaşı ve gazeteci James Wallace 65 yaşındaki milyarderin 2010'da Sundance Film Festivali partisinde genç kadınlarla dans ederken görüntülendiğini hatırlattı.

    Wallace "Bill Gates'in, Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski hayatına döneceğini düşünüyorum. O artık partilerin vazgeçilmezi olacak. Genç kadınlarla dans ederdi, çıplak havuza girerdi. Çapkınlık konusunda da çok özel bir yeteneğe sahiptir. 2010'da Sundance Film Festivali'nde neler yaptığını görmeniz gerekirdi" dedi.

        SADAKATSİZ BİRİDİR


        Gates'in uzun zamandır arkadaşı ve eski Microsoft yöneticisi Vern Raburn de Wallace'ın açıklamalarını doğruladı.

        Raburn, "Bill, sadakatsiz biridir. Görmediğim konularda açık net konuşmam. Ancak gördüğüm kadarıyla Bill artık çapkın biri olarak karşımıza çıkacak. Bunca yılın acısını çıkartacaktır.
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            Haberler Saklambaç Bill Gates skandalların adamı olmaya aday! Meğer çıplak bir şekilde...