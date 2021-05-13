Hande Erçel'le aylardır çıkan aşk iddiaları sayesinde düştüğü magazin gündemine yeniden yerleşen Kerem Bürsin, önceki gün adeta aklımızla dalga geçti!
Aşk iddialarını "Sadece arkadaşız" gibi klasik ifadelerle sürekli yalanlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Maldivler tatilinde ise pes edip ilişkilerini herkese ilan etti.
Aşk ilanının ardından önceki gün Etiler'de gazetecilerle sohbet eden Kerem Bürsin, "Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. Uzun süredir beraberiz. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Sonra ilişkimiz başladı" dedi.