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    Kerem Bürsin, önceki gün akıl tutulması yaşadı! ile ilişkilerini hiç saklamamış

    'le aylardır çıkan aşk iddiaları sayesinde düştüğü magazin gündemine yeniden yerleşen Kerem Bürsin, önceki gün adeta aklımızla dalga geçti! Aşk iddialarını "Sadece arkadaşız" gibi klasik ifadelerle sürekli yalanlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilinde ise pes edip ilişkilerini herkese ilan etti.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Pinokyo Kerem!

    Hande Erçel'le aylardır çıkan aşk iddiaları sayesinde düştüğü magazin gündemine yeniden yerleşen Kerem Bürsin, önceki gün adeta aklımızla dalga geçti!

    Aşk iddialarını "Sadece arkadaşız" gibi klasik ifadelerle sürekli yalanlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Maldivler tatilinde ise pes edip ilişkilerini herkese ilan etti.

    Aşk ilanının ardından önceki gün Etiler'de gazetecilerle sohbet eden Kerem Bürsin, "Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. Uzun süredir beraberiz. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Sonra ilişkimiz başladı" dedi.

        Bürsin'in bu sözleriyle geçmiş açıklamaları arasında tutarsızlık ise "Pinokyo Kerem" dedirtti.

        21 OCAK 2021
        "Aşk iddiaları sürekli çıkıyor ama olur mu hiç öyle şey? Biz işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz ve eğleniyoruz. Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk, o kadar."


        13 MART 2021
        "Güzel bir sinerji yakaladık ama nedeni aşk değil. Öyle bir şey olursa emin olun siz de bilirsiniz."
            10 yıl çalışana emeklilik
            Haberler Saklambaç Kerem Bürsin, önceki gün akıl tutulması yaşadı! Hande Erçel ile ilişkilerini hiç saklamamış