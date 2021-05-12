Altı ülkede toplam 23 restoranı bulunan ve iki bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı. Ünlü şef, şimdi de İngiltere'de ilk şubesini açacak olmanın heyecanını yaşıyor. Nusret'in Knightsbridge bölgesindeki dükkanındaki fiyatlar da belli oldu.
Ünlü şefin mekanlarındaki en gözde lezzetlerinden biri olan altın kaplama bifteğin fiyatı, Londra'da 800 sterlin yani yaklaşık 9.390 TL olarak belirlendi. Daily Mail gibi ülkenin en çok okunan gazeteleri de bu rakamın, İngilizler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını yazdı.
Ünlü şefin mekanlarındaki en gözde lezzetlerinden biri olan altın kaplama bifteğin fiyatı, Londra'da 800 sterlin yani yaklaşık 9.390 TL olarak belirlendi. Daily Mail gibi ülkenin en çok okunan gazeteleri de bu rakamın, İngilizler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını yazdı.