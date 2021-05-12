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    ’da Nusret şoku! Bifteğin fiyatı olay oldu...

    ’deki ilk dükkanını açmaya hazırlanan Nusret’in altın kaplı bifteği 800 sterlinden satması, ülkede olay yarattı. gibi ülkenin en çok okunan gazeteleri de bu rakamın, İngilizler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını yazdı.

    Londra’da Nusret şoku
    Altı ülkede toplam 23 restoranı bulunan ve iki bin çalışanıyla hizmet sunan , 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde 'te açtı. Ünlü şef, şimdi de 'de ilk şubesini açacak olmanın heyecanını yaşıyor. Nusret'in bölgesindeki dükkanındaki fiyatlar da belli oldu.



    Ünlü şefin mekanlarındaki en gözde lezzetlerinden biri olan altın kaplama bifteğin fiyatı, 'da 800 sterlin yani yaklaşık 9.390 TL olarak belirlendi. gibi ülkenin en çok okunan gazeteleri de bu rakamın, İngilizler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını yazdı.

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