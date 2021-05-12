



HAYRANLARI YAKIŞTIRDI

Yine kendisi gibi oyuncu Berk Cankat'la ilişkisini Aralık 2019'da noktalayan Deniz'in kalbi de tıpkı Engin Akyürek gibi boştu. Anadolu Yakası'nda birkaç kez bir arada görüldükleri konuşulan ikili, şimdilik aşk iddialarıyla ilgili sessiz kaldı. Çiftin hayranları ise Pınar Deniz ile Engin Akyürek'i birbirine çok yakıştırdı.