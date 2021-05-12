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    ve hakkında olay yaratan aşk iddiası

    Her ikisi de özel hayatıyla gündeme gelmeyen son dönemin iki yıldızı hakkındaki aşk iddiası, olay yarattı. Dedikodulara göre , gönlünü güzel oyuncu ’e kaptırdı.

    Aşk pınarı!

    Son dönemin iki yıldızı hakkında ortaya atılan iddia, dün magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. İddianın kahramanlarından biri Engin Akyürek'ti…

    Sadece Türkiye'de değil dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan 39 yaşındaki oyuncunun, gönlünü genç meslektaşı Pınar Deniz'e kaptırdığı iddia edildi.



    HAYRANLARI YAKIŞTIRDI
    Yine kendisi gibi oyuncu Berk Cankat'la ilişkisini Aralık 2019'da noktalayan Deniz'in kalbi de tıpkı Engin Akyürek gibi boştu. Anadolu Yakası'nda birkaç kez bir arada görüldükleri konuşulan ikili, şimdilik aşk iddialarıyla ilgili sessiz kaldı. Çiftin hayranları ise Pınar Deniz ile Engin Akyürek'i birbirine çok yakıştırdı.



    39 yaşındaki Akyürek'in dünya çapında geniş hayran kitlesi var.

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    Haberler Saklambaç Pınar Deniz ve Engin Akyürek hakkında olay yaratan aşk iddiası